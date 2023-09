Angelo Binaghi: “Sinner dovrà dare priorità alla Nazionale, al Paese”

“Se avessimo perso, sarebbe stata una delusione enorme”, ha esordito Angelo Binaghi, ma non si ferma qui. La sconfitta, secondo il presidente della Federtennis, avrebbe rappresentato solamente un “incidente di percorso” e non avrebbe influito sui progetti a lungo termine della federazione.

Il momento è stato certamente salvato dal comportamento esemplare di Matteo Berrettini, che ha raggiunto Bologna per sostenere i suoi compagni in un avvio di torneo particolarmente complicato. Binaghi ha elogiato Berrettini, definendolo un “autentico leader”.

Tuttavia, è Jannik Sinner che ha catturato il cuore e l’attenzione del mondo tennistico italiano. Binaghi non ha dubbi sulla traiettoria ascendente del giovane talento: “Questo ragazzo potrebbe essere tra i primi tre tennisti al mondo entro qualche anno.” Sinner, a soli 22 anni, occupa già la quarta posizione nella Race, la classifica basata sui risultati della stagione in corso. Questo posizionamento garantisce, al momento, al giovane talento un posto nelle ambite Finals a Torino dal 12 al 19 novembre.

Binaghi ha sottolineato l’importanza di riconoscere il talento di Sinner rispetto alle generazioni precedenti del tennis italiano: “A 22 anni, nessuno come Jannik. Panatta non era così alto in classifica a quell’età, e lo stesso vale per Pietrangeli”, riferendosi al grande Nicola Pietrangeli che ha appena compiuto 90 anni.

Le aspirazioni sono chiare: con talenti come Sinner in crescita, l’Italia deve mirare a trofei maggiore. “Dobbiamo ripensare e rimodulare i nostri obiettivi”, ha sottolineato Binaghi. La visione è quella di vittorie nella Davis Cup e di essere competitivi in ogni Slam, con l’ambizione di vincerli, così come negli Internazionali d’Italia e alle Finals.

La dedizione di Sinner al tennis italiano è indiscutibile, e Binaghi ha anticipato un momento in cui “Sinner dovrà dare priorità alla federazione”, correggendo subito affermando che darà priorità “alla Nazionale, al Paese”. Per ora, il messaggio è semplice: lasciamo lavorare in pace Jannik Sinner, il giovane che potrebbe cambiare la storia del tennis italiano.





Marco Rossi