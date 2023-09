Rune sempre sconfitto dopo Wimbledon. La madre Aneke: “Si è infortunato a Roma, gli antidolorifici non lo aiutano”

Continua il calvario sportivo di Holger Rune. Il formidabile 2003 è in una terribile striscia negativa dai Championships di Wimbledon, da allora solo sconfitte, inclusa l’ultima in Coppa Davis contro il Brasile, battuto malamente da Thiago Monteiro. Il danese continua a soffrire di problemi alla schiena che gli impediscono di giocare liberamente e sprigionare il suo tennis consistente e di grande pressione a tutto campo. Sono arrivati alcuni interessanti aggiornamenti grazie ad alcune dichiarazioni della madre Aneke rilasciate alla tv nazionale TV2 Sport.

“Avverte dolore ogni volta che serve” spiega la madre, “purtroppo massicce dosi di ibuprofene non lo stanno più aiutando, non è un bel momento”.

A questo punto l’unica via per recuperare dalla fortissima infiammazione di cui soffre è sottoporsi a una serie di iniezioni specifiche insieme a tanta fisioterapia e, quasi sicuramente, un periodo curativo lontano dai tornei. Un problema fermarsi proprio ora, visto che lo scorso autunno Holger esplose con risultati eccezionali che lo portarono anche a vincere al 1000 di Bercy battendo 5 top10, un record.

Aneke ha anche detto che l’infortunio è emerso a Roma ed è peggiorato a Roland Garros perché “caricava troppo al servizio con la schiena”. Per questo motivo, Rune iniziò a soffrire di un rigonfiamento del disco nella colonna vertebrale, che gli sta causando molto dolore e un peggioramento della infiammazione. Sempre la madre ha affermato che Lars Christensen, il suo unico coach dalla separazione da Mouratoglou, sta cercando di modificare il movimento del servizio di Holger per ridurre lo sforzo su quella parte della schiena, un’operazione non facile da portare a compimento e che potrebbe avere effetti negativi almeno nel breve periodo sulle prestazioni del suo assistito.

“Ormai l’ibuprofene non ha più alcun effetto, per questo Holger non intende prendere altre pillole perché non sono utili” conclude Aneke.

Una situazione davvero brutta quella sta vivendo Holger, con la schiena k.o. a soli 20 anni ed un tennis estremamente basato sulla spinta e sulla efficienza fisica. Riuscire ad esprimere il proprio miglior gioco in queste condizioni sembra davvero impossibile, e forse il periodo di sofferenza e frustrazione che sta attraversando spiega una spigolosità nelle sue dichiarazioni – come a US Open, quando criticò aspramente il campo assegnatogli per il suo debutto – superiore ai suo standard già belli elevanti. Auguriamo al danese un pronto recupero.

Marco Mazzoni