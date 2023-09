L’Italia in Corsa per la Qualificazione: Le Variabili per la qualificazione e l’Importanza della Vittoria sul Cile

Le prossime sfide nel torneo vedono l’Italia in una posizione di delicato equilibrio, dove ogni risultato avrà una profonda risonanza sull’eventuale avanzamento della squadra ai quarti di finale di Davis Cup.

Se l’Italia riuscirà a prevalere sul Cile e il Canada dovesse poi sconfiggere la stessa nazione cilena, all’Italia sarebbe sufficiente una vittoria contro la Svezia per garantirsi un posto, come seconda classificata. Tuttavia, se il Cile dovesse sorprendentemente battere il Canada e, al contempo, l’Italia riuscisse a prevalere sulla Svezia, ci troveremmo di fronte a un complesso scenario con ben 3 squadre ferme a 2 vittorie e una sola sconfitta. In questa eventualità, diventerebbe cruciale il conteggio dei singoli incontri vinti.

Nel caso in cui l’Italia dovesse riuscire a ottenere una vittoria sul filo di lana sul Cile, con un risultato di 2-1, il bilancio complessivo degli incontri vinti/persi sarebbe di 5-4. Questo risultato risulterebbe insufficiente se il Cile dovesse poi imporsi sul Canada.

D’altro canto, una vittoria netta dell’Italia sul Cile, con un punteggio di 3-0, porterebbe la nostra nazionale a un bilancio incontri vinti/persi di 6-3. Questo consentirebbe all’Italia di mantenere una posizione vantaggiosa rispetto al Cile, nel caso quest’ultimo dovesse vincere con un margine ridotto di 2-1 contro il Canada.

C’è anche uno scenario in cui, a fine fase a gironi, potrebbero emergere tre nazioni con lo stesso bilancio di incontri vinti/persi. In questo caso, entrerebbe in gioco il quoziente set, una variabile che determina la classifica basandosi sul numero di set vinti rispetto a quelli persi. Ecco perché, per l’Italia, non è soltanto essenziale sconfiggere il Cile, ma è vitale farlo con un punteggio di 3-0.

In sintesi, l’Italia si trova in una situazione in cui ogni set, ogni gioco, “ogni punto” potrebbe avere un peso decisivo sulla sua avventura nel torneo. La sfida contro il Cile non sarà solo una questione di vittoria, ma di come questa vittoria sarà ottenuta. La tensione sale e la posta in gioco diventa sempre più alta.





Marco Rossi