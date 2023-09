Grande Slam 2024. Sarà sempre Djokovic contro Alcaraz?, Sinner e Rune i possibili nuovi sfidanti

Mentre Alcaraz e Djokovic dominano il Ranking ATP, Tsitsipas, Ruud e Rune si fanno avanti e Sinner diventa sempre di più uno sfidante pericoloso. Ma ci sono anche altri tennisti che saranno in lotta nel 2024 per vincere il primo torneo del Grand Slam

Fino a qualche anno fa, il Ranking ATP era dominato principalmente da Federer e Nadal, prima che si inserisse Djokovic nella grande sfida a tre, durata per qualche anno.

Se Nadal oggi è costretto a restare fuori dai campi per via dei problemi fisici, la tradizionale sfida del serbo contro uno spagnolo prosegue contro Alcaraz, attuale numero 1 del ranking e vincitore di Wimbledon 2023, proprio in finale contro Djokovic. Ci sono anche altri protagonisti pronti a entrare a gamba tesa per sfidare i favoriti.

Djokovic contro Alcaraz sarà il grande duello del 2024?

Djokovic ha vinto sia in Australia che in Francia, mettendo una seria ipoteca per fare il poker e aggiudicarsi il titolo più ambito, ma Alcaraz ha guastato i suoi piani, trasformando la festa in una racchetta distrutta per la frustrazione, proprio nella finale di Wimbledon.

Poi due giorni fa agli Us Open Novak ha conquistato il terzo titolo Slam dell’anno battendo in finale Daniil Medvedev. Medvedev sarà sicuramente il terzo incomodo ed ormai il tennista che potrà fare la sorpresa nel 2024 vincendo il suo secondo Slam.

Tsitsipas, Rune e Ruud: gli sfidanti nei Grand Slam 2024?

Se fino a qualche settimana fa erano sempre Tsitsipas e Ruud gli outsider favoriti per la vittoria, da qualche giorno si è inserita anche la giovane promessa danese, Holger Rune, che è balzato alla posizione numero 4 del Ranking, mentre il tennista greco tiene saldo il quinto posto e il norvegese perde qualche posizione.

Gli americani Fritz e Tiafoe partono come underdog nel palinsesto dei favoriti alla vittoria dell’US Open 2024, giocano in casa e faranno di tutto per braccare il titolo in Patria. Da non sottovalutare è anche il canadese Aliassime, pronto a stupire nell’ultimo torneo Slam 2024.

Sinner è il miglior tennista italiano nel ranking

Jannik Sinner, attuale numero 7 del ranking ATP e tennista in costante ascesa, semifinalista a Wimbledon 2023 e sicuramente un possibile outsider per il successo a Melbourne nel 2024.

Sinner resta un possibile favorito proprio perché nel torneo più prestigioso al mondo è entrato fra i primi quattro ed ha dimostrato di essere sempre competitivo nel corso del 2023.