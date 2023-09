US Open: Sinner lotta e supera i crampi, ma cede a Zverev in cinque set, al termine di una durissima battaglia

Ha lottato come un leone per 4 ore e 40 minuti, superando un brutto attacco di crampi nel terzo set e una giornata altalenante al servizio e col rovescio, ma non è bastato a Jannik Sinner per sconfiggere un Alexander Zverev davvero solido e competitivo nella notte di New York. L’azzurro esce sconfitto negli ottavi di finale di US Open, battuto per 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3, sfuma così la rivincita contro Alcaraz che tutti speravamo di poter ammirare nei quarti. Difficile rimproverare qualcosa a Sinner, ha dato tutto quel che aveva in una serata molto umida che ha reso le condizioni di gioco davvero stressanti per il fisico, il tutto peggiorato da una partita terribilmente intensa sul piano della spinta e della lunghezza degli scambi. Ma non è nemmeno giusto puntare il dito contro la condizione fisica e resistenza di Jannik, perché è stato davvero bravo a resistere e rilanciare, tornando a dominare l’intensità di gioco e gli scambi nel quarto parziale. Il rammarico per la sconfitta arriva proprio da come l’incontro era girato a favore dell’azzurro da metà del quarto set.

Jannik si è sciolto dopo i problemi accusati nel terzo parziale e il tedesco sembrava davvero in difficoltà, stremato. Sinner arrivava meglio sulla palla, dominava gli scambi con maggior intensità, tutto era salito alle stelle nel suo tennis, incluso il servizio, tornato a dargli prime palle veloci e precise. Dopo le tante difficoltà patite fisicamente e tecnicamente nei primi tre set, il match era girato a suo favore e lo sguardo perso nel vuoto di Zverev ai cambi di campo, paonazzo nel volto e con il ghiaccio sul collo, facevano pensare che la clamorosa rimonta fosse possibile. Purtroppo la partita è girata nuovamente a favore del tedesco all’avvio del quinto set: l’azzurro ha giocato un brutto primo turno di servizio, con alcuni errori (due rovesci) che ha pagato a caro prezzo. Sasha in quel preciso istante si è dimostrato davvero forte, un campione. Nonostante la fatica, ha fiutato il momento di difficoltà di Jannik, ha spinto duro col rovescio, si è andato a prendere a rete i punti decisivi e quindi, forte di un break, ha messo il pilota automatico al servizio. Ha annullato con la battuta l’unica chance del contro break (3-0) e ha dominato i suoi game, venendo spesso a rete a prendersi il punto per scappare dal forcing di Sinner col diritto. Purtroppo non è la prima volta che Jannik, dopo una splendida rimonta, “rovina” tutto subendo un break dolorosissimo all’avvio del set successivo e stavolta non c’è stato margine per recuperare.

Amaro in bocca per come nel quinto set il match è scivolato via dalle mani dell’altoatesino, ma è corretto rendere merito a Zverev che complessivamente è stato più solido e continuo, meritandosi il successo. Sasha è stato superiore al servizio (ha chiuso con 16 Ace e soprattutto il 70% di prime palle in campo, vincendo il 70% dei punti, mentre Sinner ha chiuso col 54% di prime), ma la partita non l’ha vinta solo con la battuta. Nel corso del lungo match, in particolare nel primo e terzo set, il tedesco ha vinto nettamente la sfida sulla diagonale di rovescio, dove ha sofferto poco la spinta dell’azzurro, caduto in molti errori cercando di uscire dall’angolo per poi girarsi col diritto. In questa particolare fase tecnica, Jannik ha disputato una brutta partita, mai s’è avuta la sensazione che potesse sovrastare il rivale sul lato sinistro, ed è grave perché è proprio con la costruzione di rovescio che l’azzurro generalmente trova sicurezza e velocità per aprirsi il campo per l’affondo. Del resto, il rovescio di Sasha è meno appariscente ma è di una solidità clamorosa e se non riesci a rubargli il tempo dell’impatto, può fare davvero “danni”.

Sinner ha servito male nei primi tre set, ha commesso troppi errori in spinta (67 gli errori complessivi, -17 visti i suoi 50 vincenti, contro il 56/46 e +10 del rivale) e cercato fin troppo delle variazioni che alla fine gli sono costati più problemi che punti. In particolare, ha insistito nella ricerca della smorzata in momenti delicati o in fase di grande ritmo, esecuzioni davvero difficili da eseguire e quindi a bassa percentuale. È un’ottima idea spezzare il ritmo (e le gambe) dell’avversario con la smorzata, ma è da rischiare quando nello scambio sei in una fase di conduzione del tempo di gioco, con i piedi sulla riga o nel campo, dopo aver spostato l’avversario, non solo per uscire da un momento nel quale non riesci a fare la differenza. Alla fine, oltre a quei due errori decisivi all’avvio del quinto set e alla bravura in quella fase di Zverev, Sinner ha pagato i troppi errori e la difficoltà di trovare una via per stroncare l’avversario nella fase iniziale del match, nella quale il tedesco è stato più solido, concreto e incisivo. Pochi gli errori di diritto di Sasha provocati dal forcing di Jannik, troppi gli errori rovescio contro rovescio. La sconfitta si è materializzata in quei primi tre set, durissimi, nei quali Sinner ha faticato troppo, sofferto di crampi e mandato il rivale in vantaggio.

Spiace che sia finita così. Si sapeva fin dal sorteggio che Jannik aveva sulla sua strada l’avversario più ostico negli ottavi, purtroppo Zverev ha giocato da campione. Sinner esce dal campo con un’altra prestazione impeccabile per capacità di soffrire, resistere e reagire. Ha davvero dato tutto in campo, ha sofferto fisicamente e si è ripreso, ma non è bastato a superare uno Zverev davvero solido.

Marco Mazzoni

L’incontro inizia con grande intensità e tensione, si scambia tanto a gran ritmo, con qualche errore per entrambi ma meglio Zverev al servizio. Il tedesco sceglie di stazionare piuttosto dietro, gli serve tempo per impattare con grande potenza e l’azzurro non riesce chiudere l’angolo. Jannik incappa in un turno di battuta incerto nel quinto game, due doppi falli e subisce il break alla prima chance, ma si riscatta subito al turno seguente, dando grande pressione al rivale e impattando 3 pari alla terza chance. I due giocano un tennis di grande potenza, ma Jannik non riesce a “sfondare” con i suoi colpi la resistenza dell’avversario, davvero rapido nella copertura del campo e bravo a proporre drive carichi di spin e continui. Sul 4 pari, Sinner si porta 40-30 con un Ace, ma non chiude il game e ai vantaggi cede per la seconda volta il turno di servizio alla seconda palla break, qua sale in cattedra il tedesco con un paio di accelerazioni di rovescio favolose. Sul 5-4, Sasha serve come un treno e chiude con due Ace per 6-4. Netta la differenza tra i due al servizio: 77% di prime in campo per Zverev, contro un misero 47% dell’azzurro, condito da 19 errori e soli 1o vincenti, contro il 16/14 del tedesco.

Nel secondo set cresce il rendimento di Sinner, meglio al servizio ma soprattutto nella spinta da fondo campo, sbaglia di meno e riesce a provocare gli errori dell’avversario. C’è un’umidità terribile, che stressa tantissimo il fisico dei giocatori, anche per il tennis durissimo di scambi potenti e lunghi. Jannik scappa via 2-0 con un break immediato (grazie anche a un doppio fallo del tedesco), inizia ad accusare i primi fastidi facendosi massaggiare una coscia. Purtroppo si fa riprendere nel quinto game, con un doloroso break subito. C’è bagarre, Jannik torna di nuovo avanti sfruttando un netto calo d’intensità e qualche regalo del rivale, al primo momento “no” della sua partita (4-2). Ora è Sinner a dettare i tempi di gioco, più vicino alla riga di fondo e in controllo col diritto, spinge davvero tanto e bene. Chiude 6-3 con un Ace (terzo del match) un parziale giocato assai meglio, con meno errori e tanta grinta. Nessun Ace per Zverev nel set, mentre ha servito il 50% di prima e con un rendimento migliore (77% di punti vinti con la prima palla e 54% con la seconda e 5 punti a rete). Soprattutto, ha trasformato le due palle break ottenute.

Nel terzo set Zverev torna a servire come un treno, è quasi ingiocabile nei suoi turni di battuta, con ben 5 Ace, il 68% di prime palle vincendo l’87% dei punti. Sinner arranca, sbaglia di più e le sue percentuali al servizio calano nuovamente. L’azzurro soffre terribilmente nel quarto game, concede e salva ben 5 palle break, trovando sempre il jolly da sinistra, ma i suoi movimenti sono poco sciolti, è più in ritardo sulla palla, con diversi errori gratuiti in spinta e pure tentativi di smorzata errati. Jannik troppo falloso, quel break salvato prima arriva nel sesto game, il tedesco è avanti 4-2 e soprattutto Jan inizia ad aver vistosi crampi alle gambe. Anche Zverev va a sincerarsi delle condizioni dell’avversario, con grande sportività. Consolida il vantaggio sul 5-2 e strappa un secondo break all’azzurro alla terza palla break per il 6-2 conclusivo. Brutto momento per l’azzurro, fisicamente ma anche tecnicamente. Massaggi per Sinner, esce dal campo zoppicando, la situazione è davvero critica, sotto due set a uno, con un avversario solidissimo che serve così bene e concede le briciole nei suoi game.

Il quarto set inizia con un turno di servizio durissimo da ben 2o punti, vinto da Zverev salvando ben 4 palle break, non tutte ben giocate da Sinner, si è preso rischi spingendo a tutta ma senza grande lucidità. Dopo i crampi del terzo set, ora è il tedesco ad accusare un calo fisico (addirittura qualche difficoltà a respirare tra prima e seconda di servizio). Infatti dagli spalti Cahill urla a suo pupillo di aprire il campo per far muovere il rivale. Inizia bene Jannik alla battuta, chiude a zero con un Ace quando scocca la mezzanotte. Si avanza sui turni di battuta, con l’azzurro che sembra aver recuperato il momento critico dei crampi, anche se entrambi sono stremati dalla fatica. Non si siede ai cambi di campo Jannik, fa stretching per mantenersi attivo, ma è soprattutto il servizio a funzionare, ben due Ace nel sesto game, oltre a un diritto violentissimo e uno smash tutt’altro che facile, per il 3 pari. Da inizio quarto set gli scambi sono meno lunghi e intensi, entrambi cercano prima la chiusura del punto, fattore questo che può giocare a favore dell’azzurro visto che Sasha è andato in vantaggio soprattutto per maggior solidità e costanza, oltre che per il servizio. Sul 4-3 Zverev, Sinner commette un gratuito in spinta che gli costa il 15-30. Si riscatta ritrovando precisione, aggredendo bene la palla con le gambe e conducendo un paio di duri scambi, ma rovina tutto con una smorzata mal eseguita. Parità. La tensione è massima, un break ora manda Zverev a servire per il match… Jannik scarica la prima di servizio più veloce del suo match (132 mph), ma Sasha non molla. Grande lotta in campo. Stavolta la smorzata funziona, non è perfetta ma è pesante il tedesco nel rimetterla, lascia campo aperto e viene infilato. Altra palla corta, 4 pari. Chiama il pubblico Jan, Pandemonio sull’Ashe. L’intensità in questo momento è brutale, Sinner è più sciolto, più fluido, è lui a comandare il gioco come sul terribile scambio che porta l’azzurro sul 15-30. Con un diritto lungo Sasha si ritrova 15-40, due palle break per Sinner. Con un terribile doppio fallo (la palla quasi non arriva alla rete), Zverev crolla, un BREAK che manda Jannik a servire avanti 5-4. Urla “Let’s go” sulla prima slice sul 30 pari che gli vale il Set Point. Granitico Jannik, con un ottimo game chiude il parziale 6-4, si va al quinto. Pareva impossibile dopo il crampi del terzo set, ma nel quarto è stato Sinner più attivo, veloce in campo e potente nella spinta, con numeri buoni al servizio (55% di prime vincendo 82% dei punti). 17 vincenti e 14 errori.

Quinto set. Zverev ha il vantaggio di iniziare per primo, game a zero e può fare corsa di testa. Con un ottimo attacco sul 30 pari il tedesco strappa una palla break. Purtroppo Sinner gioca un pessimo rovescio lungo linea, troppa fretta, muore in rete. Break Zverev, in un game dove Jannik ha fatto due punti solo col servizio. Alza il livello della spinta Sinner in risposta, domina due scambi per lo 0-30. Spreca Jan una piccola chance spedendo lunga una risposta sul 15-30. Il game va ai vantaggi, grande lotta. Vincendo un durissimo scambio diritto contro diritto, Sinner si procura una palla break. Rischia il tedesco non chiudendo col diritto, si salva con una volée di opposizione. Zverev chiude con un punto rocambolesco un game di 12 minuti, per il 3-0. Sinner paga alcuni errori di rovescio e soprattutto il brutto game iniziale. Zoppica di nuovo l’azzurro, dopo aver subito un veloce massaggio dal trainer al cambio di campo. Con due smorzate ottime e pure un serve and volley Jannik muove lo score (1-3), quindi spinge di nuovo a tutta in risposta tornando a comandare lo scambio, 0-30. Spreca una grande chance sul 15-30, quando rischia una palla corta da metà campo davvero mal eseguita, tanto da mettersi le mani in testa per la delusione. 4-1 Zverev, freddo nel venire avanti e prendersi i punti. Si seguono i turni di servizio, molto offensivo il tedesco, davvero ottimo il suo rovescio in questa fase, 5-2. Resta in scia l’azzurro, 3-5, Sasha serve per chiudere dopo oltre 4 ore e mezza di battaglia. Sul 15 pari il tedesco sbaglia un approccio in back, 15-30 e piccolo varco per Jannik. Niente, Ace al T per Zverev, che spesso ha trovato questo jolly da sinistra in situazioni critiche. Con un attacco fantastico e una volée perfetta, Sasha conquista il primo Match Point. Chiude con un’altra bordata al centro, ingestibile. Bell’abbraccio tra i due sulla rete, con il pubblico tutto in piedi. Sarà Zverev a sfidare il campione in carica Alcaraz nei quarti di finale. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, perché l’avversario era certamente il più difficile possibile a questo punto del tabellone, e perché Sinner pur lottando ha concesso troppi errori e servito male nella prima fase della partita. Errori che alla fine si pagano, come il break all’avvio del quinto, che ha deciso l’incontro quando Jannik era riuscito a riportarlo in equilibrio.

A. Zverev vs J. Sinner



Slam Us Open A. Zverev [12] A. Zverev [12] 6 3 6 4 6 J. Sinner [6] J. Sinner [6] 4 6 2 6 3 Vincitore: A. Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-3 → 6-3 J. Sinner 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 J. Sinner 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Zverev 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 df 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-2 → 3-3 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Zverev 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Sinner 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-2 → 6-2 A. Zverev 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 2-1 → 2-2 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Zverev 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-4 → 6-4 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Sinner 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Zverev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1