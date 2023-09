Novak Djokovic si alla Davis Cup e verso il no alla trasferta asiatica

C’è appena il tempo di godersi i successi ottenuti perché il tennis non si ferma e l’ambizione di Novak Djokovic è immensa. Tanto che il serbo non rinuncerà a competere nella Coppa Davis 2023 il prossimo weekend a Valencia, dove arriverà senza quasi nessun riposo, in un’ulteriore dimostrazione del suo forte impegno verso la Serbia e mostrando che questa competizione è una priorità per lui quest’anno.

Goran Ivanisevic è stato interrogato sui prossimi passi e ha sorpreso con una franca confessione su Sportklub. “Avrà bisogno di tempo per riposarsi e riorganizzarsi dopo la Coppa Davis, quindi non parteciperà al tour asiatico, presumibilmente. Dovrà giocare qualcosa prima delle ATP Finals e il più probabile è che sarà Parigi-Bercy”, ha confessato il croato, delineando chiaramente quali eventi attendono il suo allievo.

Calendario di Novak Djokovic per il resto del 2023:

Fase a gironi delle Finali della Coppa Davis 2023 (Valencia): Dal 12 al 17 settembre

ATP Masters 1000 Parigi-Bercy 2023: Dal 30 ottobre al 5 novembre

Nitto ATP Finals 2023: Dal 12 al 19 novembre

Finali della Coppa Davis 2023 (Malaga): Dal 21 al 26 novembre (se la Serbia supererà il turno)