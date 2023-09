Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 13. Federico Bondioli si è fermato ad un passo dal titolo del doppio allo US Open Junior

Federico Bondioli si è fermato ad un passo dal titolo del doppio allo US Open Junior, torneo ITF di categoria Grade A andato in scena sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Il 18enne di Ravenna e l’austriaco Joel Schwaerzler, seste teste di serie, hanno ceduto 36 63 11-9 contro lo svedese Max Dahlin e l’estone Oliver Ojakaar dopo aver mancato due match point sul 9-7 nel match tie-break.

Sfuma dunque il secondo trofeo Slam di quest’anno per il tennis tricolore junior dopo quello conquistato da Gabriele Vulpitta, vincitore a Wimbledon in coppia con il ceco Jacub Filip.

