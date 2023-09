AON Open Challenger – Memorial Giorgio Messina. Vavassori vola in semifinale: “Festeggio la convocazione azzurra: sono a disposizione del mister. Finale a Genova con Fognini? Per me è un punto di riferimento”

Andrea Vavassori continua la sua marcia nella XIX edizione dell’AON Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis in corso di svolgimento a Genova presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso. L’azzurro, testa di serie numero 8 del tabellone principale di singolare, ha battuto dopo una prestazione perfetta un big di questa edizione come l’argentino Federico Coria. In poco più di un’ora l’atleta di Torino ha chiuso i conti con un perentorio 6-0 / 6-3 e conquista un pass per la semifinale: “Sono davvero contento – spiega il tennista di Torino – festeggio nel migliore dei modi la convocazione in nazionale: per me giocare con la maglia azzurra è un sogno che si realizza, a cui puntavo da quando ero bambino. Sono pronto e mi metto a disposizione del coach azzurro. La mia convocazione ha fatto rumore? Io penso soltanto a giocare, sono fuori da queste cose. In finale a Genova potrei incontrare Fognini? Sarebbe bellissimo, per me rappresenta sempre un punto di riferimento e giocarsi il titolo con lui all’AON Open Challenger Memorial Giorgio Messina sarebbe fantastico”.

CENTRALE – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs [Alt] Giovanni Oradini / Lorenzo Rottoli

2. [3] Thiago Seyboth Wild vs [8] Andrea Vavassori (non prima ore: 18:00)

3. [5] Thiago Monteiro vs [4] Zsombor Piros OR [7] Fabio Fognini (non prima ore: 20:00)