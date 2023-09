Ufficiale: Sinner salta la Davis a Bologna

I timori dei giorni scorsi sono diventati realtà: Jannik Sinner ha annunciato che non giocherà con il team italiano la fase a gironi di Coppa Davis a Bologna la prossima settimana. L’ha comunicato con un breve messaggio social che riportiamo.

“Sfortunatamente non ho avuto abbastanza tempo per recuperare dopo i tornei in America e purtroppo non potrò far parte della squadra a Bologna. E’ sempre un onore giocare per il nostro paese e sono convinto di tornare in nazionale al più presto. Un grosso in bocca al lupo ai ragazzi, ci vediamo.”

Sfortunatamente non ho avuto abbastanza tempo per recuperare dopo i tornei in America e purtroppo non potrò far parte della squadra a Bologna. E’ sempre un onore giocare per il nostro paese e sono convinto di tornare in nazionale al più presto. — Jannik Sinner (@janniksin) September 7, 2023

Jannik ha sofferto di problemi muscolari e crampi alla gamba sinistra durante gli ottavi di finale a US Open, nel durissimo match durato 4 ore e 40 minuti contro Alexander Zverev, uscendo purtroppo sconfitto dall’ex n.2 del mondo (che a sua volta, stremato dalla partita contro Sinner è stato nettamente battuto da Alcaraz nei quarti ieri notte).