AON Open Challenger – Memorial Giorgio Messina: vittoria di Fabio Fognini davanti a 1500 spettatori a Valletta Cambiaso: “Bellissimo tutto questo affetto da parte del pubblico” (con il programma di domani)

Grandi emozioni nella XIX edizione dell’AON Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis di Genova che prosegue presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso con un Total Financial Commitment (montepremi + iscrizione) di 185mila Dollari.

Una settimana di grande tennis che si chiuderà domenica 10 settembre con le finali di singolare e doppio. A Valletta Cambiaso si entra nel vivo con i primi giocatori che si sono qualificati ai quarti di finale. La testa di serie numero due, l’argentino Federico Coria, ha battuto Hady Habib col punteggio di 6-4/6-3. Nel derby azzurro vittoria per Andrea Vavassori, numero 8 del tabellone principale, che ha vinto contro Franco Agamenone col risultato di 6-1/6-2. E grande entusiasmo per Fabio Fognini con oltre 1500 spettatori che lo hanno seguito sul centrale ‘Beppe Croce’ durante la sfida contro Giovanni Oradini terminata 6-0 / 6-3 in meno di un’ora di gioco: “Sono davvero contento di questa vittoria – ha spiegato Fognini -, poi è bellissimo giocare a Genova davanti a tanti amici: sono davvero contento dell’affetto di questo pubblico, c’è un’atmosfera davvero bellissima”.

CENTRALE – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [1] Alexander Shevchenko vs [Q] Chun-Hsin Tseng

2. [Q] Lorenzo Rottoli vs [5] Thiago Monteiro

3. [Q] Andrea Picchione vs [3] Thiago Seyboth Wild

4. [LL] Miljan Zekic vs Stefano Napolitano (non prima ore: 21:30)

CAMPO 1 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [3] Constantin Frantzen / Hendrik Jebens vs Ivan Sabanov / Matej Sabanov

2. Francesco Forti / Julian Ocleppo vs Filip Bergevi / Ruben Gonzales OR [4] Ivan Liutarevich / Vladyslav Manafov

3. [1] Andrea Pellegrino / Andrea Vavassori vs Volodoymyr Uzhylovskyi / Samuel Vincent Ruggeri OR Riccardo Bonadio / Salvatore Caruso

4. Thiago Monteiro / Thiago Seyboth Wild vs [Alt] Giovanni Oradini / Lorenzo Rottoli OR [2] Evan King / Reese Stalder