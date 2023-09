Novak Djokovic conferma la sua superiorità e avanza alle semifinali dell’US Open per la 13ª volta

Le statistiche suggerivano un esito e Novak Djokovic non ha deluso le aspettative. Il numero due del ranking ATP ha continuato sulla scia dei suoi precedenti successi e, nel confronto con Taylor Fritz, ha conquistato l’accesso alle semifinali dell’US Open per la tredicesima volta nella sua illustre carriera.

Djokovic mantiene un record inattaccabile nei quarti di finale del prestigioso torneo di New York e incrementa il suo dominio a 8-0 nei confronti diretti con Fritz, attualmente numero nove del mondo. Con un’impressionante striscia di 30 vittorie consecutive contro avversari statunitensi, Djokovic non smette di aspirare al suo 24° titolo del Grand Slam, dopo aver sancito la sua superiorità con i punteggi di 6-1, 6-4 e 6-4 in poco più di due ore e mezza di gioco. La sua performance è stata contraddistinta da un servizio quasi inattaccabile, riuscendo a strappare il servizio a Fritz in quattro delle prime cinque occasioni, un risultato notevole considerando la resistenza mostrata da Fritz fino ai quarti di finale.

Ora, Djokovic è in corsa per raggiungere la sua 36ª finale in un Grand Slam. Per arrivare lì, dovrà affrontare un altro avversario americano, uno tra Frances Tiafoe e Ben Shelton.

Djokovic, attuale numero due mondiale e detentore di 23 titoli del Grand Slam, ha conquistato le semifinali. A 36 anni, il serbo fa storia diventando il semifinalista più anziano dell’US Open maschile da quando Jimmy Connors raggiunse tale traguardo nel 1991, a ben 39 anni.

Per quanto riguarda il torneo femminile, recentemente abbiamo visto giocatrici di età avanzata raggiungere i vertici, in particolare le leggendarie sorelle Williams. Serena Williams ha raggiunto la semifinale per l’ultima volta nel 2020 a 38 anni e 11 mesi, mentre Venus ha ottenuto lo stesso risultato nel 2017 a 37 anni e 3 mesi.

Slam Us Open T. Fritz [9] T. Fritz [9] 1 4 4 N. Djokovic [2] N. Djokovic [2] 6 6 6 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 N. Djokovic 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 ace 3-5 → 4-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 N. Djokovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 2-4 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 N. Djokovic 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 N. Djokovic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 1-5 → 1-6 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-4 → 1-5 N. Djokovic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 T. Fritz 15-0 40-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 1-2 → 1-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-2 → 1-2 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 N. Djokovic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Statistiche T. Fritz N. Djokovic ACES 8 7 DOUBLE FAULTS 2 5 FIRST SERVE % IN 49/89 (55%) 57/94 (61%) WIN % ON 1ST SERVE 36/49 (73%) 39/57 (68%) WIN % ON 2ND SERVE 11/40 (28%) 21/37 (57%) NET POINTS WON 10/17 (59%) 13/17 (76%) BREAK POINTS WON 2/12 (17%) 6/9 (67%) RECEIVING POINTS WON 34/94 (36%) 42/89 (47%) WINNERS 33 25 UNFORCED ERRORS 51 26 TOTAL POINTS WON 81 102 DISTANCE COVERED 10009.6 ft 9922.4 ft DISTANCE COVERED/PT. 54.7 ft 54.2 ft





Marco Rossi