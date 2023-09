Us Open – Dichiarazioni Italiani: Parlano Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Lucia Bronzetti (con la sintesi video delle partite)

Jannik Sinner: “Oggi la partita è stata complicata, la mia sensazione in campo oggi non era la stessa dei primi due turni. Abbiamo giocato molto bene, tutti e due, ci sono stati degli scambi fisici importanti ma dopo il 2° set ho alzato il livello e il ritmo e credo sia stata la chiave della partita.

In 4 anni un po’ di strada l’ho fatta, tante cose sono rimaste uguali ma molte altre sono cambiate. Quella partita per me fu importantissima, mi ha fatto capire molte cose. Ora a tennis gioco meglio e fisicamente sono migliorato… sicuramente da allora sono cresciuto. Sono contento di essere in questa fase, contento di quello che ho fatto in questi anni ma credo di poter crescere ancora di più e questo mi dà tanta forza per il futuro”.

Più che per la volée, sono contento dell’approccio, di come vado a rete. Abbiamo lavorato molto tra Cincinnati e New York su questo aspetto, abbiamo provato tante situazioni e sento di aver fatto dei miglioramenti. Anche la mano ora è più sensibile e sento meglio la palla… diciamo che mi sento migliorato in qualsiasi parte del campo”.

Giochiamo tanto a carte, adesso a burraco me la cavo… all’inizio invece non vincevo mai. Poi dormo, dormo moltissimo, soprattutto nel pomeriggio. E poi appena posso vado a fare un giro a Central Park. Amo fare una passeggiata nella natura”.

Matteo Arnaldi: “Sto vivendo grandi emozioni in questa stagione – ha raccontato Arnaldi nella conferenza stampa – , è una stagione di tante prime volte e di tante esperienze nuove, ma la cosa che mi rende orgoglioso è che queste cose continuano ad arrivare settimana dopo settimana; non ci siamo fermati a Madrid o a Roma ma abbiamo continuato a ottenere risultati per tutto l’anno e qui sono arrivate la prima partita al quinto, la prima seconda settimana di uno Slam, la prima conferenza stampa – dice con un sorriso guardandosi intorno – e adesso la prima volta contro un numero 1 del mondo. Tutte cose importanti che mi porterò dietro. Un bel bagaglio di esperienze che mi aiuteranno nei prossimi anni.

Ho giocato una partita molto buona, non perfetta ma molto buona. Tutto quello che avevo programmato l’ho espresso nel migliore dei modi sul campo e per questo sono molto contento, soprattutto di averlo fatto per tutta la partita, cosa che 3 su 5 non sempre è facilissimo fare. Il momento decisivo? Direi da inizio partita, sono entrato con una idea di gioco molto chiara e sono riuscito a mantenerla per tutta la partita. Lui non è riuscito a trovare una chiave per mettermi in difficoltà, forse non si aspettava un tale livello. Diciamo che sono abbastanza nuovo nel circuito quindi sono tutte partite nuove per me ma anche per i miei avversari. Ci ho creduto fin dall’inizio e sono andato avanti per la mia strada fino alla fine.

Alcaraz è uno dei giocatori più fisici del mondo ma anche io mi reputo abbastanza buono da quel punto di vista. Spero di riuscire a metterlo in difficoltà, spero in una partita lottata, darò il 100 % e anche qualcosa in più. Giocare sull’Arthur Ashe? Non ci sono mai entrato, se gioco lì magari ci faccio un giro prima!”.

Lucia Bronzetti: “Sono dispiaciuta ma non triste perché per me si chiude un ottimo torneo, adesso c’è un po’ di amarezza perché ero riuscita a girare la partita e credevo di poterla vincere, ma lei in quel momento è stata molto brava. Sono soddisfatta, e anche se anche avessi fatto quel punto del 5-2 nel terzo non vuole dire che l’avrei portata a casa, non si perde per un punto e comunque anche in quel caso avevo fatto la cosa giusta.

Mi sento molto migliorata, a inizio match mi sentivo un po’ sotto pressione poi sono cresciuta e c’è stato anche un momento in cui mi sentivo sopra. Anche questo è un segnale importante quando dall’altra parte della rete trovi giocatrici così forti. Inoltre, a mio avviso lei vale molto più della sua classifica che ha, gioca bene, spinge tanto e non a caso sta facendo ottimi risultati.

Il mio obiettivo adesso è tenere sempre questo atteggiamento, un’attitudine che mi possa permettere di giocare più punti possibili. Non sempre ci riesco purtroppo, ma quando ho quella serenità e quella lucidità sento di poter fare belle cose. Sono ancora un po’ discontinua però questo è il mio obiettivo, e sono certa che mi aiuterà molto in futuro”.