Challenger Istanbul: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Challenger Istanbul – Tabellone Principale – hard

(1) Kwon, Soonwoo vs Hardt, Nick

Mansouri, Skander vs Tomic, Bernard

Copil, Marius vs Qualifier

Celikbilek, Altug vs (5) Onclin, Gauthier

(4) Prizmic, Dino vs Wessels, Louis

Qualifier vs Martineau, Matteo

Erel, Yanki vs Qualifier

(WC) Duran, Tuncay vs (7) Dzumhur, Damir

(8) Gombos, Norbert vs Yevseyev, Denis

Qualifier vs (WC) Kirci, Koray

Gengel, Marek vs (WC) Kirkin, Ergi

Qualifier vs (3) Klein, Lukas

(6) Mayot, Harold vs Dougaz, Aziz

Ilkel, Cem vs Mpetshi Perricard, Giovanni

Monday, Johannus vs Zuk, Kacper

Qualifier vs (2) de Jong, Jesper

Challenger Istanbul – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Hong, Seongchan vs (WC) Aksu, Cengiz

Fomin, Sergey vs (11) Oliel, Yshai

(2/Alt) Borg, Leo vs (WC) Tufekci, Cagan Efe

(Alt) Ozdemir, S Mert vs (12) Pokorny, Lukas

(3) Kumar, Omni vs (Alt) Agabigun, Sarp

(WC) Ilhan, Marsel vs (7) Sultanov, Khumoyun

(4) Cukierman, Daniel vs Braynin, Aleksandr

(PR) Tiurnev, Evgenii vs (8) Purtseladze, Saba

(5) Damm, Martin vs Kaliyanda Poonacha, Niki

(PR) Poljak, David vs (10) Karlovskiy, Evgeny

(6) Orlov, Vladyslav vs (WC) Ilkel, Berk

Butulija, Boris vs (9) Bicknell, Blaise

GRAND TARABYA COURT – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] S Mert Ozdemir vs [12] Lukas Pokorny

2. [1] Seongchan Hong vs [WC] Cengiz Aksu

3. [3] Omni Kumar vs [Alt] Sarp Agabigun

4. [WC] Marsel Ilhan vs [7] Khumoyun Sultanov

COURT 3 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2/Alt] Leo Borg vs [WC] Cagan Efe Tufekci

2. [5] Martin Damm vs Niki Kaliyanda Poonacha

3. Boris Butulija vs [9] Blaise Bicknell

4. [4] Daniel Cukierman vs Aleksandr Braynin (non prima ore: 15:00)