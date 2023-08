Tsitsipas “affonda” anche a US Open e si separa di nuovo da Philippoussis, torna papà Apostolos

Una crisi davvero profonda quella che attanaglia da mesi Stefanos Tsitsipas. Il greco è stato sconfitto a sorpresa nel secondo turno degli US Open dal giovane Stricker, al termine di una dura battaglia terminata 7-5 6-7 6-7 7-6 6-3 a favore dello svizzero. Dopo un ottimo primo turno, si ipotizzava uno Tsitsipas in crescita, invece è caduto di nuovo al termine di un partita lottata, nella quale sono venuti al pettine i nodi di un tennis meno incisivo, a tratti incerto, poco sostenuto da servizio e diritto, i due pezzi forti del suo repertorio. Dopo il “brodino” della vittoria al 250 di Los Cabos, il resto dell’estate è stata disastrosa per Stef. Dopo averlo visto in finale agli Australian Open lo scorso gennaio, era difficile ipotizzare un 2023 così modesto per il greco, che in un paio di occasioni nella prima parte di stagione sarebbe addirittura potuto diventare n.1 con una combinazione di risultati che alla fine non si è verificata. In questo momento il n.1, suo grandissimo obiettivo, è distante anni luce dalle sue possibilità.

Per quanto ha riportato Eurosport UK ieri notte, dopo la sconfitta Stefanos ha di nuovo liquidato Mark Philippoussis, appena rientrato con lui proprio a Los Cabos. Dovrebbe tornare con papà Apostolos, la cui pausa dal tennis sembra durata poche settimane. Le turbolenze nel suo team in questo 2023 non l’hanno certo aiutato in campo, ma Tsitsipas si è preso tutte le colpe nella press conference post partita. “In nessun caso dovrei dare la colpa a nessuna persona o membro della mia squadra. Tutto in campo è sotto il mio controllo, e il mio talento e il modo in cui posso praticare questo sport si vede in campo. Se non sono in grado di giocare il mio miglior tennis, non posso andare bene”. afferma il greco. “Questo è quello che è successo quest’estate. Non sono stato abbastanza bravo per ottenere buoni risultati. Non darò la colpa a nulla. È solo frutto di prestazioni scadenti dopo Los Cabos. Ho avuto un passaggio difficile a Toronto, dove ho avuto a che fare con un jet lag davvero terribile, non avevo mai avuto un’esperienza del genere. Ho avuto una partita molto difficile contro Gael. In realtà stavo pensando di ritirarmi in quella particolare occasione, ma sono entrato in campo e speravo di poter fare qualcosa di meglio. Sugli altri due risultati, compreso quello di oggi, non ho motivo di dire nulla. È stata solo pura competizione. Il mio avversario ha mostrato un tennis migliore del mio. Voglio congratularmi con lui perché mi considero un buon giocatore e non voglio essere una persona che può essere battuta facilmente. Cerco di renderla il più difficile possibile e se non funziona, non funziona. Vado avanti con la mia vita. Spero di poter migliorare in futuro”.

Autocritica, ma senza fornire una vera spiegazione di quel che non funziona più nel suo gioco. Certamente gli manca l’intensità dei giorni migliori, quella spinta di gambe e di braccio grazie alla quale riusciva a servire come un treno e, velocissimo, aggredire col diritto prendendosi il campo. Ma non sembra solo un problema fisico: i suoi schemi sono diventati davvero prevedibili, e tutti hanno più o meno capito come metterlo in crisi, attaccandolo sul rovescio dopo averlo bloccato a destra nello scambio. Per questo Mark Philippousis aveva (correttamente) cercato di spostare il baricentro del suo gioco più avanti, coprire una debolezza – il rovescio – mettendo pressione all’avversario. La cosa è teoricamente corretta, ma al momento Tsitsipas non è convinto della strada oppure non riesce ad imporla nei suoi schemi. Troppe volte nelle ultime sconfitte una certa confusione su cosa fare l’ha reso attendista, quindi preda degli affondi degli avversari. Una situazione che si sta incancrenendo e che non sembra di facile soluzione.

Marco Mazzoni