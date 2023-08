Medvedev risponde alle lamentele di Rune: ‘Guarda al futuro, arriverai sui grandi campi'”

L’altro giorno, Holger Rune si è lamentato del fatto che gli organizzatori dell’US Open lo hanno fatto giocare sul campo 5, nonostante fosse il numero 4 al mondo. Durante la sua conferenza stampa, Daniil Medvedev è stato interrogato su questo e ha voluto inviare un messaggio al danese su una cosa che era successa allo stesso Medvedev in passato.

“Penso che dovrebbero darti dei vantaggi, farti giocare in condizioni migliori. È normale. È quello che fa l’ATP, ma con me non l’hanno fatto. Giocare su quel campo è stata una delusione per me”, ha dichiarato Rune l’altro giorno in conferenza stampa.

Il messaggio di Daniil a Holger:

“Bisogna vedere le cose in prospettiva. Non ricordo bene quale fosse l’ordine di gioco maschile l’altro giorno. Credo che sulla Arthur Ashe abbiano giocato Tiafoe e Djokovic, non c’è nulla da obiettare su questo. Sulla Louis Armstrong, Tsitsipas. Ha più esperienza nei Grand Slam e ha giocato due finali. Posso comprendere la sua frustrazione, ma posso anche capire perché il torneo lo abbia messo su quel campo. Gli direi che se continuerà a giocare così, nel modo in cui sta giocando ora, prima o poi giocherà sui campi principali.

È successo anche a me. Mi sono lamentato un giorno all’Open d’Australia. Ho un buon rapporto con Craig (Tiley), il direttore, e mi ha detto che quel giorno non voleva farmi giocare così tardi, sarebbe stato felice di farmi giocare sulla Rod Laver, ma non così tardi. A volte è più un malinteso tra giocatore e torneo. Se Holger continuerà così, alla fine giocherà lì”.





Marco Rossi