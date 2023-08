Una Giornata Deludente all’Arthur Ashe. Solo 12 giochi conquistati in 4 incontri disputati

Poteva andare peggio? Quasi impossibile. I migliaia di spettatori che hanno speso cifre considerevoli per assistere alla giornata presso l’Arthur Ashe Stadium, il campo centrale dell’US Open, nel secondo giorno del torneo, devono essere rimasti profondamente insoddisfatti. La giornata, infatti, non ha presentato neanche un incontro che potesse essere definito minimamente competitivo tra quelli giocati.

In totale, i quattro giocatori sconfitti hanno conquistato un totale di 12 giochi. Ciò che sorprende ancor di più è che in tre dei quattro incontri, gli sconfitti, per varie ragioni, non sembravano nemmeno in condizioni fisiche adeguate per offrire una reale competizione. L’unica eccezione è stata la partita tra Pegula e Giorgi, che si è rivelata la più interessante – o per meglio dire, la meno noiosa – di tutte.

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

D. Medvedev vs A. Balazs



Slam Us Open D. Medvedev [3] D. Medvedev [3] 6 6 6 A. Balazs A. Balazs 1 1 0 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-0 → 6-0 A. Balazs 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df ace 3-0 → 4-0 A. Balazs 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Balazs 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 A. Balazs 0-15 df 0-30 0-40 4-1 → 5-1 D. Medvedev 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Balazs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Balazs 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Medvedev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Balazs 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-1 → 6-1 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Balazs 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 2-1 → 3-1 A. Balazs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 A. Balazs 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

C. Giorgi vs J. Pegula



Slam Us Open C. Giorgi C. Giorgi 2 2 J. Pegula [3] J. Pegula [3] 6 6 Vincitore: J. Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Pegula 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-5 → 2-6 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 2-2 → 2-3 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 C. Giorgi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-4 → 2-5 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 C. Giorgi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Pegula 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

G. Minnen vs V. Williams



Slam Us Open G. Minnen G. Minnen 6 6 V. Williams V. Williams 1 1 Vincitore: G. Minnen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 G. Minnen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 V. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 G. Minnen 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 V. Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 G. Minnen 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 V. Williams 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 G. Minnen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 V. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 G. Minnen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 V. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 G. Minnen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 V. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 G. Minnen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 V. Williams 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

C. Alcaraz vs D. Koepfer



Slam Us Open C. Alcaraz [1] • C. Alcaraz [1] 0 6 3 D. Koepfer D. Koepfer 0 2 2 Vincitore: C. Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Alcaraz 3-2 D. Koepfer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 D. Koepfer 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Koepfer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 D. Koepfer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 D. Koepfer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 0-0 → 1-0





Federico Di Miele