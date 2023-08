Us Open: Nella notte italiana Lucia Bronzetti ottiene il successo più importante della carriera. Vince anche Sonego che nel terzo set chiama il fisioterapista per un problema al braccio

Lucia Bronzetti ha ottenuto una notevole vittoria avanzando al secondo turno del torneo. La tennista di Rimini ha superato Barbora Krejcikova, dodicesima testa di serie, con il punteggio di 6-4, 7-6, in un match durato due ore e dieci minuti.

Questo è il primo successo di Bronzetti nellp slam americano e, altrettanto significativamente, la sua prima vittoria contro una giocatrice classificata nella Top-20 mondiale. Durante l’incontro, Bronzetti ha messo a segno sette ace e venti colpi vincenti. Sebbene Krejcikova abbia commesso 49 errori non forzati, la prestazione di Bronzetti è stata solida, in particolare durante il tie-break del secondo set.

Il match ha visto Bronzetti inizialmente sotto pressione, ma è stata in grado di rispondere efficacemente. Nel primo set, dopo aver mancato una palla break nel primo gioco, è riuscita a strappare il servizio a Krejcikova nel terzo gioco. Nonostante un controbreak da parte della ceca, Bronzetti ha poi conquistato un altro break nel nono gioco, chiudendo il set 6-4.

Il secondo set ha visto Bronzetti prendere un vantaggio iniziale di 4-0. Tuttavia, Krejcikova ha dimostrato la sua resistenza recuperando i break e pareggiando 4-4. Nonostante alcune difficoltà nel mantenere il suo servizio, Bronzetti è riuscita a spingere il set al tie-break, che ha poi vinto 7-3 con un efficace passante di rovescio.

Nel prossimo turno, Lucia Bronzetti affronterà la tedesca Eva Lys, classificata 143^ nel mondo, che nel suo turno precedente ha superato l’americana Robin Montgomery con il punteggio di 6-2, 6-1.

Slam Us Open L. Bronzetti L. Bronzetti 6 7 B. Krejcikova [12] B. Krejcikova [12] 4 6 Vincitore: L. Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 B. Krejcikova 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Bronzetti 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-4 → 5-4 L. Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 B. Krejcikova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 L. Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 4-1 → 4-2 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 4-1 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 B. Krejcikova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 L. Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 B. Krejcikova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Bronzetti 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 L. Bronzetti 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Bronzetti 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 L. Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 B. Krejcikova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 L. Bronzetti 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Statistiche L. Bronzetti B. Krejcikova ACES 7 3 DOUBLE FAULTS 1 4 FIRST SERVE % IN 51/88 (58%) 40/76 (53%) WIN % ON 1ST SERVE 34/51 (67%) 23/40 (57%) WIN % ON 2ND SERVE 16/37 (43%) 15/36 (42%) NET POINTS WON 2/4 (50%) 12/17 (71%) BREAK POINTS WON 5/9 (56%) 4/9 (44%) RECEIVING POINTS WON 38/76 (50%) 38/88 (43%) WINNERS 20 29 UNFORCED ERRORS 27 49 TOTAL POINTS WON 88 76 DISTANCE COVERED 9257.3 ft 7706.9 ft DISTANCE COVERED/PT. 56.4 ft 47.0 ft

Slam Us Open N. Moreno De Alboran N. Moreno De Alboran 3 4 2 L. Sonego L. Sonego 6 6 6 Vincitore: L. Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 N. Moreno De Alboran 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 N. Moreno De Alboran 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 N. Moreno De Alboran 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 N. Moreno De Alboran 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 N. Moreno De Alboran 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Moreno De Alboran 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Statistiche N. Moreno De Alboran L. Sonego ACES 8 5 DOUBLE FAULTS 8 1 FIRST SERVE % IN 62/93 (67%) 46/82 (56%) WIN % ON 1ST SERVE 36/62 (58%) 35/46 (76%) WIN % ON 2ND SERVE 10/31 (32%) 20/36 (56%) NET POINTS WON 8/14 (57%) 25/32 (78%) BREAK POINTS WON 2/3 (67%) 6/14 (43%) RECEIVING POINTS WON 27/82 (33%) 47/93 (51%) WINNERS 19 28 UNFORCED ERRORS 35 26 TOTAL POINTS WON 73 102 DISTANCE COVERED 8815.5 ft 9608.8 ft DISTANCE COVERED/PT. 50.4 ft 54.9 ft

ha superato con successo il primo turno degli US Open 2023. Affrontando l’americano, 139° nel ranking mondiale, il piemontese ha ottenuto una solida vittoria in tre set con punteggi di 6-3, 6-4 6-2, in un match della durata di due ore e diciassette minuti.Nonostante un problema al braccio manifestatosi nel corso del terzo set, Sonego ha dimostrato una buona forma, concludendo il match con cinque ace e ventotto colpi vincenti. Ha commesso ventisei errori non forzati, mentre il suo avversario ne ha commessi trentacinque.Il secondo gioco dell’incontro ha visto Sonego salvare tre palle break, mentre nel quarto gioco ha ottenuto il suo primo break a favore. Mantenendo il suo servizio con sicurezza, ha chiuso il primo set 6-3. Nel secondo set, Sonego ha iniziato con un break, ma l’americano ha reagito trovando un controbreak nel quarto gioco. Tuttavia, il piemontese ha recuperato immediatamente, assicurandosi un altro break e poi chiudendo il set 6-4.Nel terzo set, Sonego ha dominato fin dall’inizio, ottenendo due break consecutivi e portandosi avanti 3-0. Tuttavia, durante il quarto gioco, ha avuto bisogno dell’intervento del fisioterapista. Nonostante ciò, è riuscito a mantenere i suoi turni di battuta a concludere il set 6-2, assicurandosi la vittoria.Al secondo turno, Sonego affronterà





