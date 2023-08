US Open: Arnaldi ok, vince il primo set e Kubler si ritira nel secondo (ginocchio k.o.)

Per la prima volta al secondo a New York

Matteo Arnaldi vince il suo match d’esordio a US Open 2023, grazie al ritiro di Jason Kubler quando l’azzurro era in vantaggio per 6-3 3-0. L’australiano ha accusato un problema al ginocchio destro, tanto da zoppicare vistosamente in campo in alcune fasi. Il ligure ha condotto il match, molto sicuro nei suoi turni di servizio, strappando il break decisivo nel primo set sul 4-3. Con un game perfetto al servizio, Matteo chiude il parziale 6-3

Non c’è praticamente gara nel secondo set, break immediato per “Arna” che consolida il gap a suo favore, contro un rivale ormai impossibilitato a continuare. Sullì’ 1-0 getta la spugna l’australiano, dando via libera all’italiano, che così arriva per la prima volta in carriera al secondo turno dello Slam di New York. Lo scorso anno infatti l’attuale n.61 del ranking ATP aveva perso al terzo turno di qualificazioni.

Arnaldi nel parte di match disputato ha trovato ben 7 Ace e mettendo in campo 3 prime su 4, ma anche la sua prestazione è stata condizionata dal problema accusato dall’avversario.

Al secondo turno Arnaldi aspetta il vincente della partita tra il giovane francese Fils e l’olandese Griekspoor.

J. Kubler vs M. Arnaldi



Slam Us Open J. Kubler J. Kubler 0 3 0 M. Arnaldi • M. Arnaldi 30 6 1 Vincitore: M. Arnaldi per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Arnaldi 15-0 30-0 0-1 J. Kubler 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Kubler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Kubler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1