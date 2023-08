Novak Djokovic torna trionfante all’US Open: tra due settimane nuovamente n.1 del mondo e in corsa per il record di 400 settimane al vertice del ranking ATP (Video)

Novak Djokovic, 36 anni, ha fatto il suo ritorno all’US Open lunedì sera, due anni dopo la finale del 2021 persa contro Daniil Medvedev, con una vittoria schiacciante che lo ha qualificato per il secondo turno dell’edizione 2023 del torneo. Il serbo, numero due al mondo, ha sconfitto il francese Alexandre Muller, 84° nel ranking mondiale, con il punteggio di 6-0, 6-2 6-4, in una partita conclusa in meno di due ore e in cui ha dominato dall’inizio alla fine.

L’incontro è stato caratterizzato da un inizio in ritardo – il primo punto è stato giocato dopo le 23 ore locali – a causa della lunga partita tra Coco Gauff e Laura Siegemund e il fatto che l’US Open abbia mantenuto la cerimonia in onore di Billie Jean King e dell’importanza della statunitense nel processo di parificazione dei premi in denaro tra uomini e donne.

Nel secondo turno, Djokovic, che tornerà ad essere il numero uno al mondo dopo l’US Open, affronterà lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles.

Il serbo sapeva che aveva solo bisogno di vincere una partita per assicurarsi di tornare al vertice della classifica ATP e superare Carlos Alcaraz, che difende i 2000 punti del titolo vinto nel 2022. Quindi, il suo ritorno al vertice è assicurato indipendentemente da ciò che accadrà fino alla fine del torneo. Djokovic detiene già il record per il maggior numero di settimane in cima alla classifica ATP, con 389. Questa vittoria gli garantisce almeno altre tre settimane al vertice, avvicinandosi alle 400.

Slam Us Open A. Muller A. Muller 0 2 3 N. Djokovic [2] N. Djokovic [2] 6 6 6 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Muller 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 3-4 → 3-5 A. Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-3 → 3-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 A. Muller 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 A. Muller 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Muller 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-5 → 2-6 A. Muller 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-4 → 2-4 A. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Muller 15-0 30-0 ace 40-0 0-2 → 1-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 A. Muller 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-5 → 0-6 A. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-3 → 0-4 A. Muller 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 30-40 0-2 → 0-3 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 0-2 A. Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Statistics 🇫🇷 A. Muller 🇷🇸 N. Djokovic ACES 4 6 DOUBLE FAULTS 5 5 FIRST SERVE % IN 45/68 (66%) 32/60 (53%) WIN % ON 1ST SERVE 26/45 (58%) 27/32 (84%) WIN % ON 2ND SERVE 7/23 (30%) 16/28 (57%) NET POINTS WON 8/14 (57%) 20/23 (87%) BREAK POINTS WON 1/1 (100%) 8/13 (62%) RECEIVING POINTS WON 17/60 (28%) 35/68 (51%) WINNERS 11 32 UNFORCED ERRORS 18 23 TOTAL POINTS WON 50 78 DISTANCE COVERED 7330.0 ft 6793.9 ft DISTANCE COVERED/PT. 57.3 ft 53.1 ft





