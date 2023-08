Us Open: Elisabetta Cocciaretto subito eliminata

Elisabetta Cocciaretto, non riesce a superare il primo turno degli Us Open 2023, cedendo alla slovena Kaja Juvan con il punteggio di 6-2 7-5. Il match, durato 1 ora e 31 minuti, ha visto un’impeccabile esibizione di Juvan, atleta proveniente dalle qualificazioni, che ha messo in difficoltà l’azzurra con un gioco solido e aggressivo.

Sebbene la classifica avesse Cocciaretto come favorita, essendo per la prima volta testa di serie in uno slam, il match presentava insidie ben prima dell’inizio. La classe 2000 di Ljubljana, Juvan, era in un ottimo momento, forte di tre vittorie nelle qualificazioni e con un ranking che non rifletteva la sua reale forza a causa di problemi fisici e personali che ne hanno rallentato la crescita.

Il match inizia con Cocciaretto in vantaggio, portandosi sul 2-0, ma da lì la slovena prende il controllo, giocando a livelli stratosferici e vincendo sei games consecutivi, chiudendo il primo set a suo favore. Nel secondo set, l’italiana mostra segni di ripresa e guida nuovamente 2-0, ma non riesce a mantenere la concentrazione. Dopo aver perso una grande opportunità sul 3-1, Juvan recupera terreno e porta il match in parità sul 3-3. Il set prosegue in modo equilibrato fino al dodicesimo gioco, dove la slovena dimostra tutto il suo talento, ottenendo il match point e sigillando la vittoria con un’ottima volée di rovescio.

La Cocciaretto, numero uno d’Italia, dovrà aspettare un’altra occasione per ottenere la sua prima vittoria nel main draw a Flushing Meadows, mentre Juvan prosegue la sua avventura.

Slam Us Open K. Juvan K. Juvan 6 7 E. Cocciaretto [29] E. Cocciaretto [29] 2 5 Vincitore: K. Juvan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 E. Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 K. Juvan 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 K. Juvan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 K. Juvan 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 df 2-3 → 3-3 K. Juvan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 E. Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 1-2 → 1-3 K. Juvan 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 K. Juvan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 K. Juvan 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 3-2 → 4-2 K. Juvan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 K. Juvan 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-2 → 1-2 E. Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 K. Juvan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Statistiche 🇸🇮 K. Juvan 🇮🇹 E. Cocciaretto ACES 1 0 DOUBLE FAULTS 1 4 FIRST SERVE % IN 39/64 (61%) 30/61 (49%) WIN % ON 1ST SERVE 23/39 (59%) 17/30 (57%) WIN % ON 2ND SERVE 19/25 (76%) 15/31 (48%) NET POINTS WON 12/14 (86%) 5/9 (56%) BREAK POINTS WON 5/8 (63%) 2/7 (29%) RECEIVING POINTS WON 29/61 (48%) 22/64 (34%) WINNERS 17 18 UNFORCED ERRORS 20 29 TOTAL POINTS WON 71 54 DISTANCE COVERED 7605.7 ft 7644.6 ft DISTANCE COVERED/PT. 60.8 ft 61.2 ft





Marco Rossi