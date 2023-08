Rafael Nadal riprende gli allenamenti in palestra sotto l’occhio vigile di suo zio Toni (Video)

Giorni dopo che è stata diffusa la notizia che Rafael Nadal aveva ripreso gli allenamenti in campo, ora le immagini mostrano lo spagnolo mentre si allena in palestra sotto lo sguardo attento di suo zio Toni Nadal, che accompagna il nipote mentre corre sul tapis roulant. Sono già passati tre mesi da quando il giocatore delle Baleari ha tenuto la conferenza stampa in cui annunciava che non avrebbe giocato per il resto della stagione, sebbene non escludesse la possibilità di partecipare alla Coppa Davis.

Marco Rossi