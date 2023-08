Challenger Maiorca: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di due azzurri nel Md

Challenger Maiorca – Tabellone Principale – hard

(1) Barrios Vera, Tomas vs (Alt) Marie, Jules

(WC) Wong, Chak Lam Coleman vs (Alt) Hardt, Nick

(Alt) Sousa, Joao vs (Alt) Ivanovski, Kalin

Qualifier vs (7) Mayot, Harold

(4) Ymer, Elias vs Fery, Arthur

Qualifier vs (Alt) Lajal, Mark

Qualifier vs (WC) Landaluce, Martin

Qualifier vs (6) Ritschard, Alexander

(8) Gaio, Federico vs (Alt) Rincon, Daniel

(Alt) Trungelliti, Marco vs Monday, Johannus

(Alt) Neuchrist, Maximilian vs (Alt) Moro Canas, Alejandro

Qualifier vs (3) Escoffier, Antoine

(5) Bellucci, Mattia vs (WC) Demin, Yaroslav

(Alt) Ferreira Silva, Frederico vs Qualifier

Lokoli, Laurent vs Shelbayh, Abdullah

(Alt) Mejia, Nicolas vs (2) Medjedovic, Hamad

(1) Dzumhur, Damirvs (Alt) Cox, Daniel(PR) Sijsling, Igorvs (8) De Schepper, Kenny

(2) Tomic, Bernard vs (Alt) Soriano Barrera, Adria

(WC) Almazan Valiente, Izan vs (9/Alt) Blanch, Ulises

(3) Janvier, Maxime vs (WC) Sarksian, Daniil

(WC) Ivanov, Ivan vs (12/Alt) Holmgren, August

(4) Blanchet, Ugo vs (Alt) Whitehouse, Mark

(Alt) Vatutin, Alexey vs (10/Alt) Cukierman, Daniel

(5) Gojowczyk, Peter vs (Alt) Echeverria, John

(WC) Giotis, Rafael vs (11) Langmo, Christian

(6) Elias, Gastao vs (Alt) Damas, Miguel

Butvilas, Edas vs (7) Broom, Charles

