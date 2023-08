Controversia all’US Open: Holger Rune insoddisfatto della scelta del campo

“Ecco la mappa dell’US Open. Se riuscite a trovare dove si trova il Campo 5, lì è dove è previsto che io giochi la mia prima partita il prossimo lunedì alle 11:00 del mattino.” Con questa chiarezza e un certo risentimento, Holger Rune si è espresso poche ore fa dopo aver scoperto lo stadio in cui giocherà il suo match di primo turno contro Roberto Carballés.

È forse troppo poco per la quarta testa di serie del tabellone maschile? Avrebbero dovuto assegnargli un campo molto più grande? Il dibattito è aperto, ma ciò che è chiaro è che al danese questa decisione non è andata affatto giù. Vedremo se ciò rappresenta un campanello d’allarme per gli organizzatori in vista dei turni futuri, anche se prima dovrà superare l’ostacolo rappresentato da Roberto.

Usopen site map. In case you can find court 5, this is where I play my first match Monday followed by 11:00 @usopen #seeyou #lovemyfans #loveyoursupport pic.twitter.com/EfWkHJljLv

— Holger Rune (@holgerrune2003) August 26, 2023