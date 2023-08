L’aggiornamento annuale della lista Forbes: i risultati nel mondo del tennis. Presenti Osaka, Raducanu e Nadal anche se hanno giocato pochissimo

La lista annuale di Forbes è stata recentemente pubblicata e le conclusioni nel mondo del tennis sono chiare. Il montepremi ottenuto dalle prestazioni in campo è significativo, ma ancora più rilevanti sono i contratti di sponsorizzazione che le grandi stelle del tennis siglano, ottenendo così notevoli somme di denaro.

Basandosi sui guadagni acquisiti tra agosto 2022 e agosto 2023, Novak Djokovic guida una classifica in cui è seguito da Carlos Alcaraz e Iga Swiatek. Nella top-10 troviamo cinque uomini e cinque donne, tra cui Emma Raducanu, che nonostante non abbia potuto competere per diversi mesi, al pari di Naomi Osaka, e persino Rafael Nadal, ha visto la maggior parte dei suoi guadagni derivare da sponsorizzazioni.

🎾 Tennisti più pagati al mondo (in milioni di $)

1️⃣ 🇷🇸 Novak Djokovic: 38,4

2️⃣ 🇪🇸 Carlos Alcaraz: 31,4

3️⃣ 🇵🇱 Iga Swiatek: 22,4

4️⃣ 🇷🇺 Daniil Medvedev: 20,1

5️⃣ 🇪🇸 Rafael Nadal: 15,5

6️⃣ 🇬🇧 Emma Raducanu: 15,3

7️⃣ 🇺🇸 Cori Gauff: 15,2

8️⃣ 🇳🇴 Casper Ruud: 14,4

9️⃣ 🇯🇵 Naomi Osaka: 12,1

🔟 🇺🇸 Jessica Pegula: 10,9