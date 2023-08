Lucia Bronzetti senza dover giocare è in semifinale nel WTA 125 di Chicago

Giornata fortunata per Lucia Bronzetti che approda in semifinale nel torneo WTA 125 di Chicago senza dover giocare.

Infatti l’azzurra ha approfittato nei quarti di finale del ritiro di Kateryna Baindl che non è proprio scesa in campo per un problema di natura fisica.

In semifinale Lucia Bronzetti affronterà Tomova o Rakhimova (8).

