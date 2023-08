Il Tennis fa la sua mossa in Arabia Saudita: Le Next Gen ATP Finals sbarcano a Jeddah dal prossimo 28 novembre

Proprio come nel mondo del calcio, anche il tennis sta iniziando a farsi strada in Arabia Saudita, aprendo un nuovo capitolo nella storia dello sport. Dopo mesi di intensa speculazione e rumors, le notizie sul debutto del tennis in questa nazione stanno finalmente emergendo.

Il primo grande passo verso l’integrazione del tennis nella cultura sportiva saudita sarà la celebrazione delle ATP Next Gen Finals del 2023. Questo prestigioso torneo, che era precedentemente ospitato in Italia, verrà ora spostato in Arabia Saudita, e la città di Jeddah è stata scelta come sede ideale per l’evento (dal 28 novembre al 2 dicembre). Questo non è solo un cambio di location, ma segna l’apertura di una nuova era nello sport, con l’Arabia Saudita che cerca di affermarsi come una potenza emergente nel tennis mondiale.

E sembra che questo sia solo l’inizio. Se le voci circolanti sono accurate, potremmo anche aspettarci che le WTA Finals vengano ospitate in Arabia Saudita, forse già entro quest’anno. Ma non finisce qui. Con la crescente influenza dell’Arabia Saudita nel panorama sportivo mondiale, non sarebbe sorprendente se, in un futuro non troppo lontano, vedessimo anche un Masters 1000 o addirittura le ATP Finals tenersi su questo suolo.

Tale sviluppo non è solo significativo per l’Arabia Saudita, ma anche per il tennis mondiale. L’ingresso di nuove nazioni nell’arena internazionale amplia le opportunità per gli atleti, offre ai tifosi nuovi scenari e, soprattutto, rappresenta l’universalità e l’attrazione globale di questo sport.





Marco Rossi