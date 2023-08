US Open 2023: I nomi da evitare e le possibili sorprese

Con l’avvicinarsi dell’US Open 2023, la tensione monta e la speculazione cresce sui possibili favoriti. Come sempre, i grandi Slam portano con sé le loro sorprese e il torneo di Flushing Meadows non è da meno ed è questo che vogliamo analizzare in questo articolo.

Per gli appassionati, le prime fasi del torneo sono un turbinio di emozioni. I primi turni offorno l’opportunità a giocatori meno noti di dimostrare il proprio valore e sorprendere i campioni affermati. E se esiste un luogo dove gli sfavoriti possono brillare, è certamente l’US Open.

Ma chi sono i giocatori che potrebbero portare sorprese quest’anno?

Matteo Berrettini: È sorprendente vedere un ex semifinalista dell’US Open e finalista di Grand Slam fuori dai primi 32. Nonostante una performance non convincente a Cincinnati, Berrettini ha dimostrato di saper trovare motivazione e costanza nei Grand Slam, rendendolo senza dubbio un avversario da temere.

Marton Fucsovics: Un habitué quando si parla di sorprese, Fucsovics ha dimostrato nel 2018 di poter sfidare campioni come Novak Djokovic. Con un fisico solido e una resistenza notevole, potrebbe costituire una vera e propria minaccia per chiunque.

Zhizhen Zhang: La Cina ha nuovi talenti in mostra, e Zhang è sicuramente tra questi. Con potenti colpi e un gioco imprevedibile, potrebbe sorprendere molti avversari.

Sloane Stephens: Un’ex campionessa dell’US Open che ora non fa parte delle teste di serie. Conosciuta per trarre energia dal pubblico di New York, sembra essere in buona forma e pronta per dare il meglio.

Linda Noskova: A soli 18 anni, è una delle promesse più brillanti del circuito femminile. Con recenti vittorie importanti e una maturità notevole sul campo, potrebbe essere la sorpresa di quest’anno.

Altri possibili sorprese: Altri nomi da tenere d’occhio sono Jack Draper, che ha recentemente fatto il suo ritorno; Bianca Andreescu, attualmente alle prese con infortuni ma sempre pericolosa; e giovani talenti come Arthur Fils, Ben Shelton e Payton Stearns, pronti a dimostrare il loro valore.





Federico Di Miele