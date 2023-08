Us Open: Il tabellone di Qualificazione Femminile (con tutti gli spot. Tre azzurre presenti

Us Open – Tabellone Qualificazione – hard (con tutti gli spot)

(1) N. Hibino vs L. Chirico

O. Gadecki vs H. Tan

C. Beck vs J. Riera

M. Zacarias vs (26) E. Bektas

(2) D. Shnaider vs H. Baptiste

E. Jacquemot vs J. Cepelova

A. Hartono vs S. Karatantcheva

M. Hontama vs (28) Z. Bai

(3) Y. Wickmayer vs K. Sebov

C. Paquet vs H. Dart

S. Vickery vs I. Burillo Escorihuela

M. Stoiana vs (31) V. Golubic

(4) J. Niemeier vs D. Papamichail

V. Zvonareva vs J. Fourlis

I. Bara vs N. Noha Akugue

M. Uchijima vs (21) B. Fruhvirtova

(5) G. Minnen vs Z. Sonmez

A. Robbe vs S. Kraus

K. Scott vs N. Stevanovic

E. Kalieva vs (27) M. Timofeeva

(6) J. Cristian vs I. Shymanovich

Y. Hatouka vs T. Prozorova

R. Sramkova vs N. Abduraimova

E. Makarova vs (19) T. Zidansek

(7) Y. Yuan vs M. Kessler

S. Jang vs L. Havlickova

C. Vandeweghe vs E. Lys

R. Serban vs (22) N. Parrizas Diaz

(8) L. Stefanini vs Y. In-Albon

N. Han vs V. Jimenez Kasintseva

E. Mandlik vs A. Hesse

K. Zavatska vs (24) A. Bondar

(9) V. Hruncakova vs M. Carle

E. Arango vs I. Oz

C. Monnet vs V. Savinykh

Y. Miyazaki vs (23) D. Snigur

(10) L. Siegemund vs N. Brancaccio

M. Barthel vs S. Waltert

M. Melnikova vs A. Sharma

K. Thandi vs (18) O. Dodin

(11) O. Danilovic vs P. Hon

M. Benoit vs H. Sakatsume

V. Grammatikopoulou vs H. Kaji

K. Juvan vs (29) L. Pigossi

(12) D. Yastremska vs H. Watson

E. Bouchard vs K. Hui

K. Mladenovic vs E. Ruse

J. Ponchet vs (17) D. Galfi

(13) K. Birrell vs L. Romero Gormaz

D. Semenistaja vs L. Hovde

R. Jani vs F. Crawley

T. Babos vs (30) J. Bouzas Maneiro

(14) A. Bolsova vs M. Kempen

M. Bulgaru vs A. Raina

M. Jones vs M. Bjorklund

L. Jeanjean vs (20) T. Martincova

(15) Y. Wang vs S. Bejlek

A. Li vs C. Martinez Cirez

V. Glozman vs O. Govortsova

A. Rodionova vs (32) M. Bassols Ribera

(16) S. Errani vs E. Andreeva

J. Teichmann vs P. Marcinko

Y. Starodubtseva vs C. Naef

B. Palicova vs (25) K. Volynets