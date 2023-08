Martina Trevisan: Ritiro dal WTA di Cleveland e Incertezze per gli US Open

La corsa verso gli US Open per Martina Trevisan si fa tortuosa. Durante il suo incontro di primo turno nel WTA 250 di Cleveland, noto come “Tennis in the Land”, l’italiana ha dovuto ritirarsi a causa di un problema muscolare al fianco destro. Dopo un inizio difficile, con un primo set perso 6-1 contro l’americana Peyton Stearns, Trevisan stava cercando di riconquistare terreno, con un 5-4 a suo favore nel secondo set, quando il dolore l’ha costretta a chiedere un medical time-out. Purtroppo, la diagnosi non ha portato buone notizie, costringendola al ritiro.

L’inizio dell’incontro ha visto una Trevisan lottare con la propria condizione fisica e con la precisione del suo gioco. Le temperature elevate a Cleveland e un servizio impeccabile da parte della Stearns hanno rapidamente portato l’americana in vantaggio. Gli errori consecutivi e la crescente frustrazione di Trevisan hanno culminato in un rapido primo set per Stearns, con il punteggio di 6-1 in soli 27 minuti.

Tuttavia, nonostante le avversità, Trevisan ha dimostrato la sua grinta nel secondo set, riuscendo a recuperare e mettere sotto pressione l’avversaria. L’italiana ha mostrato lampi del suo talento, con accelerazioni incisive dal fondo campo, dropshot chirurgici e qualche efficace discesa a rete. Il suo spirito combattivo l’ha portata a conquistare tre break consecutivi, dando speranza a un possibile recupero. Ma il prezzo da pagare per questo ritrovato vigore è stato alto: il dolore al fianco destro ha iniziato a manifestarsi con sempre maggiore intensità, minando la sua performance.

La chiamata del medical time-out sul 5-4 per Trevisan era inevitabile, e la successiva decisione di ritirarsi, seppur dolorosa, era l’unica possibile in quelle circostanze.

Questo ritiro getta ombre sull’imminente partecipazione di Trevisan agli US Open, l’ultimo grande appuntamento Slam della stagione.