Djokovic eguaglia Nadal e supera Lendl con la sua vittoria a Cincinnati

La recente vittoria di Novak Djokovic sul giovane talento Carlos Alcaraz a Cincinnati continua a far discutere e, come spesso accade con il campione serbo, ha portato con sé una serie di notevoli record.

Uno dei dati più significativi è legato al circuito dei tornei ATP Masters 1000. Questa vittoria segna il ritorno di Djokovic alla conquista di un Masters 1000 nel 2023, un traguardo che non aveva ancora raggiunto quest’anno. Con questo successo, Djokovic ha vinto almeno un torneo ATP 1000 per la quindicesima stagione consecutiva, eguagliando così il record detenuto da Rafa Nadal. Questo straordinario risultato mette Djokovic e Nadal davanti a una leggenda come Roger Federer, che vanta la vittoria di almeno un Masters 1000 in 13 stagioni diverse.

Ma non è l’unico record che Djokovic ha stabilito con questa vittoria. La finale di Cincinnati ha visto il serbo conquistare il suo 95° titolo in carriera. A 36 anni, Djokovic non mostra segni di rallentamento e continua a impressionare con le sue prestazioni in campo. Con questo titolo, ha superato Ivan Lendl nella classifica dei giocatori con più titoli nella storia del tennis, piazzandosi al terzo posto in solitaria.

Al vertice di questa prestigiosa classifica troviamo due giganti del tennis: Jimmy Connors con 109 titoli e Roger Federer con 103. La domanda che ora si pongono molti appassionati è: Djokovic riuscirà a raggiungere e superare questi due campioni nella sua carriera?

Djokovic sembra determinato a tentare, e la sua prossima sfida sarà il US Open, dove cercherà sicuramente di aggiungere un altro titolo alla sua già illustre carriera.





Marco Rossi