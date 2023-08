La singolare protesta di Tsitsipas: “Qualcuno imita un’ape” (Video)

Ci sono momenti nel tennis che diventano memorabili, non tanto per le giocate o i punti vinti, quanto per le situazioni inaspettate che capitano in campo. Ciò che è accaduto durante il match tra Stefanos Tsitsipas e Ben Shelton al torneo di Cincinnati è uno di questi.

Una fotografia cattura in maniera eloquente uno degli episodi più strani dell’incontro. Mentre tentava di servire, Tsitsipas è stato interrotto più volte da un rumore proveniente dagli spalti. Visibilmente disturbato, l’atleta greco si è avvicinato a Nacho Forcadell, il giudice di sedia, per condividere una lamentela alquanto inusuale: “C’è qualcuno dietro di me che imita il suono di un’ape”.

In una scena che sembra tratta da una commedia, Tsitsipas, non contento della semplice segnalazione all’arbitro, ha deciso di avvicinarsi personalmente sugli spalti per indagare sull’identità del molesto imitatore. Pochi secondi dopo, una signora, evidentemente colpevole, si è scusata con il tennista per l’insolito disturbo.

La partita è proseguita, ma questo episodio ha regalato al pubblico e agli appassionati del tennis un momento di genuina ilarità e ha dimostrato, ancora una volta, quanto possano essere imprevedibili gli eventi all’interno di uno stadio.

Sarà interessante vedere se, nei prossimi tornei, Tsitsipas sarà ancora l’obiettivo di imitatori di insetti o se questa rimarrà una singola, bizzarra parentesi nella sua carriera.

“There’s a person imitating a bee behind me” 🐝 The most bee-zarre thing you’ll see today 😂#CincyTennis @steftsitsipas pic.twitter.com/t2W50fvo51 — Tennis TV (@TennisTV) August 16, 2023







Federico Di Miele