International Country Club 2023 ITF under 18 maschile e femminile: Il resoconto degli ottavi di finale

’International Country Club 2023, rassegna ITF under 18 maschile e femminile di categoria J30, sta entrando sempre più nel vivo con i due tabelloni principali che oggi hanno visto scendere in campo i protagonisti dei match di ottavi di finale. Nei quarti è salito in apertura di programma, grazie ad un’ottima prestazione, il torinese del Circolo della Stampa Sporting Filippo Pecorini. L’under 16 si è imposto in due set al 2.5 under 18 della Nuova Casale, Romeo Spinolo, con lo score di 6-4 6-3. Match intenso, al di là del risultato, con Pecorini più lucido nei momenti chiave del confronto. Il prossimo step per il torinese classificato 2.6 sarà Teva Ardillon, racchetta della Guyana francese che ha stoppato la corsa del kazako Daniel Tazabekov per 7-5 6-2.

A mettersi in luce nella terza giornata di main draw del classico appuntamento in corso sui nobili terreni di gioco del Country Club Cuneo è stato un altro giovane azzurro, Alessio Pergola, che dopo aver subito una dura lezione nel primo set per mano del turco Mert Aytekin, che a sorpresa aveva eliminato in avvio la prima testa di serie, Alessandro Sciacca, ha cambiato radicalmente passo ritrovando colpi e fiducia e si è imposto nelle due successive frazioni in modo autorevole, lasciando al rivale solo più cinque giochi: “Una partita molto bella – ha sottolineato Alberto Bodino, uno dei tecnici del Country Cuneo – che ha permesso al pubblico di godere di uno spettacolo di livello. Non solo palle pesanti da una parte e dall’altra, ma tenni tattico e trame da professionisti per entrambi i protagonisti”. Pergola, 2.6 under 18 tesserato per l’AS Dilettantistica Tennis Club 70 di Oristano, troverà nei quarti il vincente di Casciola – Meo. Fuori dai giochi oggi anche il numero 2 della contesa, Adrien Ducrouet (Fra) per mano del qualificato Riccardo Terzoli, con lo score di 3-6 6-3 6-3. A segno anche un altro qualificato, Giulio Stella (6-4 6-1 al torinese Velotta). Nel torneo femminile una delle prime a qualificarsi tra le migliori otto della rassegna è stata la romana Gaia Mais che ha impiegato circa tre ore per avere la meglio sull’ucraina che si allena a Torino ormai da due stagioni, Masha Lazarenko. Punteggio in favore della seconda testa di serie, 7-5 3-6 6-3. Bene anche un’altra tennista capitolina, la numero 1 del seeding Fabiola Marino, che ha concesso solo tre giochi alla connazionale Beatrice Veltri. Continua a stupire in positivo la 2.4 classe 2008 Ylenia Zocco che con un periodico 6-3 ha eliminato la terza testa di serie Viola Bedini. Sempre nel draw in rosa bella prova di Carlotta Bassotti che ha fermato la testa di serie n° 4, Ilary Pistola, figlia di un ex allenatore del Cuneo Volley al femminile. Domani il programma prevede i quarti di finale dei tabelloni di singolare. Sabato 19 agosto l’assegnazione dei titoli più importanti.