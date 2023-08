Sinner esordisce a Cincinnati e punta il titolo, per i bookie match in discesa con Lajovic

Jannik Sinner è pronto a scendere in campo a pochi giorni dal trionfo di Toronto, il primo in un Masters 1000. Per l’altoatesino è il momento di esordire al torneo di Cincinnati, dove un bis dopo la vittoria canadese si gioca a 12,90.

Al secondo turno, dopo aver usufruito del bye per il primo, il classe 2001 si trova di fronte Dusan Lajovic, con il successo fissato a 1,10, contro quello del suo avversario a 6,80. Sinner avanti anche per la conquista del primo set a 1,17, mentre il serbo è proposto a 4,50. Per quanto riguarda il set betting, il 2-0 in favore dell’azzurro è in pole a 1,33, seguito dal 2-1 a 4.

In campo per il secondo turno anche Lorenzo Sonego, impegnato con Taylor Fritz. Partita in salita per il torinese, offerto vincente a 4,30, mentre lo statunitense vede gli ottavi a 1,21.

Quote e scontri diretti

2R Musetti – Medvedev (3) 0-1 4.58 1.20

2R Zverev (16) – Nishioka 1-0 1.16 5.31

2R Humbert – Paul (14) 0-1 2.46 1.55

2R Purcell – Ruud (5) 0-1 3.32 1.34

2R Sonego – Fritz (9) 2-4 3.75 1.27

2R Sinner (8) – Lajovic 0-0 1.10 7.22

2R Hurkacz – Coric (15) 1-3 1.58 2.39

2R Tsitsipas (4) – Shelton 0-0 1.28 3.72

2R Monfils – De Minaur 1-0 3.09 1.38

2R Rune (6) – McDonald 1-0 1.62 2.30

2R Davidovich Fokina – Djokovic (2) 1-3 6.40 1.12

2R Tiafoe (10) – Wawrinka 0-3 1.53 2.53

R16 Popyrin – Ruusuvuori 0-0 2.22 1.66

2R Kasatkina (14) – Gracheva 1-2 1.21 4.33

2R Trevisan – Pegula (3) 0-2 8.77 1.07

2R Vondrousova (10) – Potapova 2-1 1.38 3.07

2R Swiatek (1) – Collins 3-1 1.20 4.56

2R Sakkari (8) – Cirstea 0-2 1.56 2.43

2R Martic – Muchova 1-0 3.39 1.32

2R Zheng – Williams 0-0 1.17 5.12

2R Paolini – Bucsa 1-0 1.66 2.22

2R Kvitova (9) – Noskova 1-0 1.49 2.63

2R Rybakina (4) – Ostapenko 2-2 1.42 2.90

2R Mertens – Bouzkova 0-1 2.16 1.70

2R Vekic – Azarenka 2-1 2.17 1.69

2R Li – Sabalenka (2) 0-1 6.79 1.11

2R Sherif – Gauff (7) 0-0 9.42 1.07