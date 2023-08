Challenger Todi, Grodzisk Mazowiecki, Winnipeg e Stanford: I risultati con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

CHALLENGER Todi (Italia) – 1° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [Q] Julian Ocleppovs [6] Roman Andres Burruchaga

2. Giovanni Fonio vs [Q] Orlando Luz



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Felix Gill vs Francesco Forti (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Zsombor Piros vs Daniel Michalski



Il match deve ancora iniziare

5. [7] Luciano Darderi vs [Alt] Lucas Gerch (non prima ore: 20:30)



Il match deve ancora iniziare

GrandStand – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Michael Geerts vs [Q] Giovanni Oradini



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Carlos Sanchez Jover vs [WC] Fabrizio Andaloro



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Mariano Navone vs [WC] Enrico Dalla Valle



Il match deve ancora iniziare

4. Moez Echargui vs [5] Andrea Pellegrino



Il match deve ancora iniziare

5. Lorenzo Giustino vs [LL] Mathys Erhard



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Alessio De Bernardis / Sebastian Dominko vs Roy Stepanov / Tennyson Whiting



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Miljan Zekic vs [Alt] Carlos Lopez Montagud



Il match deve ancora iniziare

3. Francesco Maestrelli / Samuel Vincent Ruggeri vs Gabriel Debru / Clement Tabur



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Boris Arias / Federico Zeballos vs Alternate /



Il match deve ancora iniziare

5. Federico Agustin Gomez / Marcus Willis vs [4] Inigo Cervantes / Oriol Roca Batalla



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Grodzisk Mazowiecki (Polonia) – 1° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. Maks Kasnikowskivs [LL] Stefanos Sakellaridis

2. [Q] Akira Santillan vs Kacper Zuk



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Tomas Machac vs Filip Peliwo



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Tomasz Berkieta vs [Q] Denis Yevseyev (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Skander Mansouri vs [8] Frederico Ferreira Silva



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Jiri Vesely vs [7] Jelle Sels



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Marc Polmans vs [Q] Adria Soriano Barrera



Il match deve ancora iniziare

4. Viktor Durasovic / Volodoymyr Uzhylovskyi vs Ivan Liutarevich / Vladyslav Manafov (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Stefano Napolitano vs Jules Marie



Il match deve ancora iniziare

2. [6] Elias Ymer vs [Q] David Poljak



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Marius Copil vs Kalin Ivanovski



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Theo Arribage / Luca Sanchez vs Mats Hermans / Parikshit Somani (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Stanford (USA) – 2° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [Q] Nick Chappellvs Nicolas Moreno De Alboran

2. [Q] Alexandr Cozbinov vs [4] Constant Lestienne



Il match deve ancora iniziare

3. [8] Danka Kovinic vs [Q] Iryna Shymanovich



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Sophie Chang / Heather Watson vs [OSE] Jodie Burrage / Olivia Gadecki



Il match deve ancora iniziare

5. Robin Montgomery vs [2] Kamilla Rakhimova (non prima ore: 03:30)



Il match deve ancora iniziare

6. Adrian Andreev vs [7] Aleksandar Kovacevic



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Lidziya Marozava / Ingrid Gamarra Martins vs Quinn Gleason / Dalayna Hewitt



Il match deve ancora iniziare

2. Maria Kozyreva / Ashley Lahey vs Carmen Corley / Ivana Corley



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Borna Gojo vs Alex Michelsen



Il match deve ancora iniziare

4. Michail Pervolarakis / Adam Walton vs Hans Hach Verdugo / Artem Sitak



Il match deve ancora iniziare

5. Federico Gaio vs [Q] Emilio Nava



Il match deve ancora iniziare

6. Mai Hontama / Eri Hozumi vs [2] Makoto Ninomiya / Sabrina Santamaria (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Zachary Svajda vs [SE] Adam Walton



Il match deve ancora iniziare

2. Ruben Gonzales / Alex Lawson vs Patrik Niklas-Salminen / Bart Stevens



Il match deve ancora iniziare

3. [6] James Duckworth vs Genaro Alberto Olivieri (non prima ore: 21:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Alexis Blokhina / Connie Ma vs [OSE] Marina Bassols Ribera / Kaja Juvan (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

5. Blake Ellis / Calum Puttergill vs [WC] Tristan Boyer / Anders Matta



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Marina Bassols Riberavs Zhuoxuan Bai

2. [Q] Mai Hontama vs [7] Rebecca Peterson



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Winnipeg (Canada) – 1° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [8] Gabriel Diallovs Enzo Couacaud

2. Leandro Riedi vs [2] David Goffin (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Strong Kirchheimer vs [4] Liam Broady



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Jack Draper vs Rio Noguchi (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Darian King vs [WC] Brayden Schnur



Il match deve ancora iniziare

2. [PR] Thai-Son Kwiatkowski vs Chris Rodesch



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Kiranpal Pannu vs [6] Arthur Cazaux



Il match deve ancora iniziare

4. Andres Martin vs [Q] Ulises Blanch



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Luca Nardi vs [Q] Aidan Mayo



Il match deve ancora iniziare

2. Harold Mayot vs [Q] Omni Kumar



Il match deve ancora iniziare

3. Mattia Bellucci / Luca Nardi vs [3] George Goldhoff / Vasil Kirkov (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Justin Boulais / James Trotter vs Enzo Couacaud / Dominic Stricker



Il match deve ancora iniziare

5. Gabriel Diallo / Leandro Riedi vs [2] Yu Hsiou Hsu / Yuta Shimizu



Il match deve ancora iniziare