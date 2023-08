Masters 1000 Cincinnati: Matteo Berrettini eliminato da Felix Auger Aliassime

Out Berrettini

A Cincinnati, scenario di uno dei Masters 1000 più seguiti, Felix Auger-Aliassime ha avuto la meglio su Matteo Berrettini. Per l’italiano, il confronto con il giovane canadese sembra essere un vera e proprio un incubo quando si gioca a Cincinnati. Infatti nei sei confronti diretti tra i due, le uniche due vittorie di Auger-Aliassime sono state ottenute proprio a Cincinnati.

Nell’ultimo incontro, il canadese ha dimostrato grinta e determinazione, imponendosi in rimonta con il punteggio di 46 62 63.

Berrettini, pur essendo partito con il piede giusto e mostrando grande forma nel primo set, ha visto diminuire progressivamente il suo impatto in campo, in particolar modo nei suoi due colpi principali: il servizio e il diritto. Ciò gli è costato caro, portandolo a subire la sesta sconfitta in nove confronti stagionali contro un giocatore della Top 20.

Nel match di oggi quello che ha colpito è stata la crescente solidità del canadese, capace di mantenere i suoi turni di battuta dall’inizio del secondo set e fino alla fine dell’incontro, e di sfruttare al meglio ogni piccolo calo dell’avversario. Nel primo set, Matteo ha mostrato il suo valore, ma Auger-Aliassime, dopo qualche errore, ha saputo reagire con forza.

A partire dal secondo set, però, è stato evidente un cambio di marcia da parte di Auger-Aliassime. Con una maggiore profondità nei colpi e un controllo totale del campo, il canadese ha iniziato a dominare. Anche gli imprevisti, come la pioggia che ha interrotto momentaneamente il gioco, non sono bastati a fermare la sua corsa verso la vittoria.

Ora, il giovane talento canadese si prepara a sfidare Adrian Mannarino, numero 30 del ranking ATP, che ha sconfitto Richard Gasquet.

ATP Cincinnati Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 2 3 Felix Auger-Aliassime [12] Felix Auger-Aliassime [12] 4 6 6 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 M. Berrettini 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 40-30 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-3 → 1-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Berrettini 30-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-4 → 6-4 F. Auger-Aliassime 0-15 ace 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace ace 5-3 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Statistiche Berrettini Auger Aliassime ACES 3 9 DOUBLE FAULTS 3 6 FIRST SERVE 47/77 (61%) 54/89 (61%) 1ST SERVE POINTS WON 35/47 (74%) 45/54 (83%) 2ND SERVE POINTS WON 15/30 (50%) 16/35 (46%) BREAK POINTS SAVED 3/6 (50%) 3/4 (75%) SERVICE GAMES PLAYED 13 14 RETURN RATING 103 149 1ST SERVE RETURN POINTS WON 9/54 (17%) 12/47 (26%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 19/35 (54%) 15/30 (50%) BREAK POINTS CONVERTED 1/4 (25%) 3/6 (50%) RETURN GAMES PLAYED 14 13 NET POINTS WON 10/17 (59%) 9/15 (60%) WINNERS 18 26 UNFORCED ERRORS 7 17 SERVICE POINTS WON 50/77 (65%) 61/89 (69%) RETURN POINTS WON 28/89 (31%) 27/77 (35%) TOTAL POINTS WON 78/166 (47%) 88/166 (53%) MAX SPEED 228 km/h (141 mph) 217 km/h (134 mph) 1ST SERVE AVERAGE SPEED 198 km/h (123 mph) 207 km/h (128 mph) 2ND SERVE AVERAGE SPEED 169 km/h (105 mph) 164 km/h (101 mph)





Marco Rossi