Challenger Cordenons, Santo Domingo, Cary, Banja Luka e Meerbusch: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE)

CHALLENGER Cordenons (Italia) – Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Lukas Neumayervs [4] Matteo Gigante1. [5] Camilo Ugo Carabellivs [2] Jan Choinski

CHALLENGER Banja Luka (Bosnia & Herzegovina) – Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Dino Prizmicvs [5] Kimmer Coppejans

CHALLENGER Santo Domingo (Repubblica Dominicana) – Semifinali e Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Federico Coriavs [7] Genaro Alberto Olivieri

2. Pedro Boscardin Dias / Gustavo Heide vs [4] Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Federico Coria OR [7] Genaro Alberto Olivieri vs Francisco Comesana OR [8] Marco Trungelliti (non prima ore: 02:00)



Il match deve ancora iniziare

Estadio SID – Ora italiana: 21:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. Francisco Comesana vs [8] Marco Trungelliti



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Cary (USA) – Finale, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [4] Nicolas Moreno De Alboranvs Adam Walton