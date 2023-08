L’incredibile scambio da 46 colpi vinto da Sinner contro Paul. “Sono felice per come ho reagito a ogni situazione in campo” (Video)

“Non ha colpito la palla, l’ha percossa…”. “Che qualità, che intensità, che scambio”. “Micidiale, che tennis”. “Sinner può portarti all’estremo, ma che bravo anche Paul”. “46 colpi della massima qualità”. Queste alcuni delle frasi scritte a caldo su Twitter stanotte da vari commentatori dopo il pazzesco scambio da 46 colpi vinto da Jannik su Paul nella seconda semifinale del Masters 1000 di Toronto. Era un punto importantissimo, una palla break nel secondo set su 4-2 30-40 (lo scambio è durato quasi un minuto). L’azzurro alla fine del punto resta come impietrito, immobile, incredulo. Sicuramente felice per aver imposto al rivale una pressione pazzesca da fondo campo e vinto uno scambio che resterà nella storia del torneo. Ecco il video del magnifico punto vinto dall’azzurro. Che intensità, e che tennis!

Jannik stasera (ore 22) scenderà in campo da favorito contro Alex De Minaur per alzare il primo M1000 in carriera. Finora ha disputato e perso due finali a Miami. Così Jannik a fine partita in campo: “È un privilegio giocare su un campo così importante, una partita così bella e intensa contro un avversario così bravo. Sto solo cercando di fare del mio meglio per affrontare ogni sfida importante che ho davanti. Quello scambio da 46 colpi… quando lo devi affrontare oppure servi per il match e subisci il break, devi esser bravo a trovare subito una soluzione per vincere”.

“Sono felice per come ho reagito a ogni situazione successa in campo. Paul ha giocato una grande partita, è un bel giocatore e ottima persona. Sono contento di essere arrivato di nuovo in finale e spero di poter giocare un buon tennis domani” conclude Jannik.