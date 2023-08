Challenger Winnipeg: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nardi e Bellucci al via

Challenger Winnipeg – Tabellone Principale – hard

(1) Draper, Jack vs Noguchi, Rio

(PR) Kwiatkowski, Thai-Son vs Rodesch, Chris

Martin, Andres vs Qualifier

Qualifier vs (6) Cazaux, Arthur

(3) Bonzi, Benjamin vs Shimizu, Yuta

Qualifier vs (WC) Schnur, Brayden

(WC) Baadi, Taha vs (Alt) Peniston, Ryan

(Alt) Harrison, Christian vs (7) Stricker, Dominic

(5) Nardi, Luca vs Qualifier

(WC) Martin, Dan vs Trungelliti, Marco

Hsu, Yu Hsiou vs Mochizuki, Shintaro

Qualifier vs (4) Broady, Liam

(8) Diallo, Gabriel vs Couacaud, Enzo

Galarneau, Alexis vs Bellucci, Mattia

Mayot, Harold vs Qualifier

Riedi, Leandro vs (2) Goffin, David

(1) Harris, Billyvs Pannu, Kiranpal(WC) Rice, Keeganvs (10) Ito, Tatsuma

(2) Mayo, Aidan vs (WC) Stevenson, Kelsey

(Alt) Harper, Cleeve vs (7) Boulais, Justin

(3) Kumar, Omni vs (Alt) Stakusic, Marko

(Alt) O’Hoisin, Osgar vs (11) Bicknell, Blaise

(4) Blanch, Ulises vs (WC) Sigouin, Benjamin

Fenty, Andrew vs (9) Trotter, James

(5) Kirchheimer, Strong vs (WC) Aguilar, Juan Carlos

(Alt) Catanzariti, A.J. vs (8) Ayeni, Alafia

(6) Pecotic, Matija vs Rybakov, Alex

Sheehy, Joshua vs (12/PR) King, Darian