Masters 1000 Toronto: Jannik Sinner conquista la terza finale in carriera in un torneo Masters 1000 (con il video delle due semifinali)

Jannik Sinner e’ in finale nel torneo Masters 1000 di Toronto. Il tennista azzurro, settima testa di serie, ha vinto in due set contro l’americano Tommy Paul, dodicesimo del seeding, con il risultato di 6-4 6-4. La partita ha avuto una durata di un’ora e 53 minuti.

Il primo set ha visto uno scambio di break tra i due atleti. Paul ha brekkato per primo, ma Sinner ha immediatamente risposto. Dopo alcuni giochi intensi, al decimo gioco, Paul ha servito per prolungare il set, ma Sinner ha avuto la meglio chiudendo sul 6-4 in 53 minuti.

Il secondo set ha presentato ulteriori sfide per Paul, che ha chiamato un time out medico per un trattamento al fianco destro. Al ritorno in campo, l’italiano ha mostrato una forma impressionante, guadagnando tre palle break e riuscendo ad avanzare sul punteggio di 3-1. Paul ha lottato duramente, avendo anche l’opportunità di controbreak, ma senza successo. Jannik avanti per 5 a 2 cedeva il turno di battuta sul 5 a 3, ma nel gioco successivo riusciva a togliere nuovamente la battuta all’americano vincendo l’incontro per 6 a 4

Per Sinner, questa è la terza volta che raggiunge una finale in tornei di questa categoria. Tuttavia, spera di rompere la maledizione delle finali precedenti, avendo perso a Miami nel 2021 contro Hubert Hurkacz e nel 2023 contro Daniil Medvedev. Questa sera, Sinner affronterà l’australiano Alex de Minaur nella finale, in programma non prima delle 22:00 ora italiana.

ATP Toronto Tommy Paul [12] Tommy Paul [12] 4 4 Jannik Sinner [7] Jannik Sinner [7] 6 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Paul 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 J. Sinner 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 T. Paul 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 3-5 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 J. Sinner 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 T. Paul 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 T. Paul 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Sinner 40-30 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 J. Sinner 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Paul Sinner ACES 4 2 DOUBLE FAULTS 3 3 FIRST SERVE 43/64 (67%) 32/70 (46%) 1ST SERVE POINTS WON 26/43 (60%) 25/32 (78%) 2ND SERVE POINTS WON 8/21 (38%) 16/38 (42%) BREAK POINTS SAVED 5/10 (50%) 8/11 (73%) SERVICE GAMES PLAYED 10 10 RETURN RATING 201 137 1ST SERVE RETURN POINTS WON 17/43 (40%) 7/32 (22%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 13/21 (62%) 22/38 (58%) BREAK POINTS CONVERTED 5/10 (50%) 3/11 (27%) RETURN GAMES PLAYED 10 10 NET POINTS WON 9/12 (75%) 3/3 (100%) WINNERS 19 23 UNFORCED ERRORS 28 14 SERVICE POINTS WON 34/64 (53%) 41/70 (59%) RETURN POINTS WON 29/70 (41%) 30/64 (47%) TOTAL POINTS WON 63/134 (47%) 71/134 (53%) MAX SPEED 225 km/h (139 mph) 215 km/h (133 mph) 1ST SERVE AVERAGE SPEED 191 km/h (118 mph) 203 km/h (126 mph) 2ND SERVE AVERAGE SPEED 152 km/h (94 mph) 152 km/h (94 mph)





Marco Rossi