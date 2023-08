Challenger Grodzisk Mazowiecki: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro presente nel Md

Challenger Grodzisk Mazowiecki – Tabellone Principale – hard

(1) Machac, Tomas vs Peliwo, Filip

(WC) Berkieta, Tomasz vs Qualifier

Janvier, Maxime vs Bellier, Antoine

Mansouri, Skander vs (8) Ferreira Silva, Frederico

(4) Polmans, Marc vs Qualifier

Qualifier vs Ivanovski, Kalin

Hassan, Benjamin vs (WC) Pawelski, Martyn

Qualifier vs (7) Sels, Jelle

(5) de Jong, Jesper vs Rodriguez Taverna, Santiago

Berankis, Ricardas vs (Alt) Broom, Charles

(WC) Blanch, Dali vs (Alt) Gojowczyk, Peter

Kasnikowski, Maks vs (3) Kolar, Zdenek

(6) Ymer, Elias vs Qualifier

Napolitano, Stefano vs Marie, Jules

Qualifier vs Zuk, Kacper

(Alt) Durasovic, Viktor vs (2) De Loore, Joris

(1) Yevseyev, Denisvs (Alt) Braynin, AleksandrTkemaladze, Zuravs (7) Sakellaridis, Stefanos

(2) Copil, Marius vs (WC) Pieczonka, Filip

Nam, JiSung vs (10) Rosenkranz, Mats

(3) Santillan, Akira vs (WC) Krawczyk, Jakub

(Alt) Liutarevich, Ivan vs (12) Whitehouse, Mark

(4) Vesely, Jiri vs (Alt) Ursu, Vadym

Kielan, Szymon vs (9) Knaff, Alex

(5) Purtseladze, Saba vs Kaliyanda Poonacha, Niki

Poljak, David vs (11) Butvilas, Edas

(6) Soriano Barrera, Adria vs (WC) Piekarz, Damian

(WC) Kamrowski, Marcel vs (8) Statham, Rubin

1. [6] Adria Soriano Barreravs [WC] Damian Piekarz2. [3] Akira Santillanvs [WC] Jakub Krawczyk3. [2] Marius Copilvs [WC] Filip Pieczonka4. Szymon Kielanvs [9] Alex Knaff

Court 13 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Denis Yevseyev vs [Alt] Aleksandr Braynin

2. [WC] Marcel Kamrowski vs [8] Rubin Statham

3. [4] Jiri Vesely vs [Alt] Vadym Ursu

4. JiSung Nam vs [10] Mats Rosenkranz

Court 12 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Zura Tkemaladze vs [7] Stefanos Sakellaridis

2. [Alt] Ivan Liutarevich vs [12] Mark Whitehouse

3. David Poljak vs [11] Edas Butvilas

4. [5] Saba Purtseladze vs Niki Kaliyanda Poonacha