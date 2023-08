WTA 1000 Cincinnati: Il Tabellone di Qualificazione con il programma completo. 4 azzurre al via

WTA 1000 Cincinnati – Tabellone Qualificazione – Hard

Alternates vs Xiyu Wang

Sara Sorribes Tormo vs (13) Yulia Putintseva

(2) Varvara Gracheva vs Anna Danilina

Cristina Bucsa vs (10) Linda Fruhvirtova

(3) Lesia Tsurenko vs Taylor Townsend

Su-Wei Hsieh vs (14) Martina Trevisan

(4) Alycia Parks vs Vera Zvonareva

Aliaksandra Sasnovich vs (11) Ana Bogdan

(5) Jasmine Paolini vs Rebeka Masarova

Katie Boulter vs (15) Camila Osorio

(6) Lauren Davis vs Ann Li

Laura Siegemund vs (12) Alizé Cornet

(7) Camila Giorgi vs Rebecca Marino

Leylah Fernandez vs (9) Emma Navarro

(8) Linda Noskova vs Magdalena Frech

Diane Parry vs (16) Lucia Bronzetti

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [8] Linda Noskova vs Magdalena Frech

2. [2] Arthur Fils vs [WC] Brandon Holt

3. Katie Boulter vs [15] Camila Osorio

4. [1] Laslo Djere vs Thanasi Kokkinakis

Stadium 3 – Ora italiana: 17:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [6] Marton Fucsovics vs [Alt] Alexander Shevchenko

2. [5] Alexei Popyrin vs Ilya Ivashka

3. [3] Lesia Tsurenko vs Taylor Townsend

4. [7] Camila Giorgi vs Rebecca Marino

Porsche Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Laura Siegemund vs [12] Alizé Cornet

2. Su-Wei Hsieh vs [14] Martina Trevisan

3. Sara Sorribes Tormo vs [13] Yulia Putintseva

4. [1] Elisabetta Cocciaretto vs Xiyu Wang

Court 4 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Daniel Altmaier vs Christopher O’Connell

2. [4] Jordan Thompson vs Alexandre Muller

3. Nuno Borges vs [11] Daniel Elahi Galan

4. Max Purcell vs [12] Luca Van Assche (non prima ore: 22:00)

Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Varvara Gracheva vs Anna Danilina

2. [5] Jasmine Paolini vs Rebeka Masarova

3. [7] Aleksandar Vukic vs Jason Kubler

Court 8 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Corentin Moutet vs [9] Matteo Arnaldi

2. Marc-Andrea Huesler vs [14] Aslan Karatsev

3. Aliaksandra Sasnovich vs [11] Ana Bogdan

Court 11 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Cristina Bucsa vs [10] Linda Fruhvirtova

2. Diane Parry vs [16] Lucia Bronzetti

3. [WC] Rinky Hijikata vs [10] Dusan Lajovic (non prima ore: 22:00)