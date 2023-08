WTA 1000 Cincinnati: Il Tabellone Principale. Presenza di Elisabetta Cocciaretto

WTA 1000 Cincinnati – tabellone principale- parte alta

(1) Iga Swiatek vs Bye

(WC) Danielle Collins vs Anastasia Pavlyuchenkova

Qinwen Zheng vs Qualifier

(WC) Venus Williams vs (16) Veronika Kudermetova

(10) Marketa Vondrousova vs Katerina Siniakova

(WC) Celine Naef vs Anastasia Potapova

Sloane Stephens vs Elisabetta Cocciaretto

Bye vs (6) Caroline Garcia

(4) Elena Rybakina vs Bye

Jelena Ostapenko vs Karolina Pliskova

Qualifier vs Marta Kostyuk

Qualifier vs (13) Belinda Bencic

(9) Petra Kvitova vs Anna Blinkova

Qualifier vs Liudmila Samsonova

Qualifier vs Mayar Sherif

Bye vs (7) Coco Gauff

(8) Maria Sakkarivs ByeEkaterina Alexandrovavs Sorana CirsteaPetra Marticvs QualifierKarolina Muchovavs (12) Beatriz Haddad Maia

(15) Madison Keys vs Elise Mertens

Irina-Camelia Begu vs Marie Bouzkova

Bernarda Pera vs Qualifier

Bye vs (3) Jessica Pegula

(5) Ons Jabeur vs Bye

Lin Zhu vs Anhelina Kalinina

Jennifer Brady vs Donna Vekic

Victoria Azarenka vs (11) Barbora Krejcikova

(14) Daria Kasatkina vs (WC) Peyton Stearns

Elina Svitolina vs (WC) Caroline Wozniacki

Magda Linette vs Qualifier

Bye vs (2) Aryna Sabalenka