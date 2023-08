Masters 1000 Toronto: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. Fuori Alcaraz e Medvedev. Paul e De MInaur i protagonisti di giornata

Toronto non smette di stupire. Nel cuore di questa edizione del Masters 1000 canadese, si susseguono eliminazioni che nessuno avrebbe previsto. Dopo la clamorosa uscita del numero 3 del mondo, Daniil Medvedev, un altro nome di spicco ha dovuto dire addio al torneo: Carlos Alcaraz. Il numero 1 del ranking mondiale è caduto sotto le bordate dell’americano Tommy Paul, che ha chiuso la contesa con il punteggio di 6-3 4-6 6-3 in 2 ore e 21 minuti di gioco.

Il match è stato un continuo saliscendi per Alcaraz: alcune giocate da manuale, con colpi da togliere il fiato, ma anche una serie di errori che hanno tradito la sua consueta solidità. Dall’altra parte della rete, Paul ha mostrato un tennis di alto livello, ricordando al pubblico la sua vittoria dello scorso anno a Montreal contro lo stesso Alcaraz. Questa vittoria ha un sapore particolare per l’americano, essendo la prima volta che riesce a battere un numero 1 del ranking mondiale e avanzando in una semifinale di un torneo di questa importanza. Lo aspetta ora un altro gigante, Jannik Sinner.

Il match ha preso una piega inaspettata fin dal primo set. L’inerzia sembrava favorire Paul, che è riuscito a ottenere un break iniziale mettendo Alcaraz in difficoltà. Nonostante un tentativo di contro-break da parte dello spagnolo nel quarto gioco, l’americano ha tenuto duro, riuscendo ad aggiudicarsi il set per 6-3.

Il secondo set ha visto una ripresa di Alcaraz, culminata con uno spettacolare tweener che ha elettrizzato il pubblico. Questa giocata ha dato l’impulso giusto allo spagnolo, che ha strappato un break a zero. Paul ha tentato una rimonta, ma senza successo, e il set si è concluso 6-4 in favore di Alcaraz.

Nel set decisivo, l’equilibrio iniziale ha ceduto di fronte alla determinazione di Paul. L’americano ha alzato il suo livello di gioco, rompendo l’equilibrio nel sesto gioco e guidando il set verso il 6-3 finale.

La sconfitta di Alcaraz, insieme a quella di Medvedev, rende questo torneo imprevedibile e aperto a qualsiasi scenario. Il prossimo appuntamento con la semifinale tra Paul e Sinner si preannuncia elettrizzante.

Masters 1000 Toronto (Canada) – Quarti di Finale, cemento

ATP Toronto Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 4 2 Alejandro Davidovich Fokina Alejandro Davidovich Fokina 6 6 Vincitore: Davidovich Fokina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-5 → 2-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-3 → 1-3 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 4-4 → 4-5 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 M. McDonald A-40 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 2-0 → 2-1 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. McDonald 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

1. Mackenzie McDonaldvs Alejandro Davidovich Fokina

2. Alex de Minaur vs [2] Daniil Medvedev



ATP Toronto Alex de Minaur Alex de Minaur 7 7 Daniil Medvedev [2] Daniil Medvedev [2] 6 5 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 3-4 → 4-4 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-A 40-40 ace 40-A 1-2 → 2-2 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 ace 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 3-5 → 4-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 30-15 ace 0-0 → 0-1

3. [1] Carlos Alcaraz vs [12] Tommy Paul (non prima ore: 01:00)



ATP Toronto Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 3 6 3 Tommy Paul [12] Tommy Paul [12] 6 4 6 Vincitore: Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 T. Paul 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 T. Paul 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 C. Alcaraz 40-0 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 T. Paul 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-5 → 3-6 T. Paul 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 3-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 T. Paul 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 2-3 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 T. Paul 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 0-2 C. Alcaraz 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

4. [PR] Gael Monfils vs [7] Jannik Sinner



ATP Toronto Gael Monfils Gael Monfils 4 6 3 Jannik Sinner [7] Jannik Sinner [7] 6 4 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Sinner 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-4 → 2-5 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-4 → 2-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-3 → 1-4 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Monfils 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 5-4 → 6-4 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace ace 3-4 → 4-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 4-5 → 4-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 G. Monfils 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 ace 3-4 → 4-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 3-4 G. Monfils 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 G. Monfils 15-0 15-15 df 15-30 30-30 0-1 → 1-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

ATP Toronto Marcel Granollers / Horacio Zeballos [7] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [7] 7 6 10 Rohan Bopanna / Matthew Ebden [4] Rohan Bopanna / Matthew Ebden [4] 5 7 8 Vincitore: Granollers / Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 R. Bopanna / Ebden 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 4-6 5-6 6-6 df 7-6 7-7 7-8 8-8 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 df 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 R. Bopanna / Ebden 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 40-40 2-2 → 2-3 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Bopanna / Ebden 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 R. Bopanna / Ebden 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 R. Bopanna / Ebden 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 5-5 → 6-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 R. Bopanna / Ebden 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 R. Bopanna / Ebden 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-2 → 2-2 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Bopanna / Ebden 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1

1. [7] Marcel Granollers/ Horacio Zeballosvs [4] Rohan Bopanna/ Matthew Ebden

2. [8] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer



ATP Toronto Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin [8] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin [8] 0 7 8 Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer 6 6 10 Vincitore: Arevalo / Rojer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-1 M. Arevalo / Rojer 4-6 0-1 ace 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 4-3 4-4 4-5 5-5 6-5 6-6 6-7 7-7 7-8 8-8 df 9-8 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 ace 3-0* 3-1* 3*-2 ace 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 6-5 → 6-6 M. Arevalo / Rojer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 3-5 → 4-5 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Arevalo / Rojer 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 M. Arevalo / Rojer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 M. Arevalo / Rojer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 0-5 → 0-6 M. Arevalo / Rojer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-2 → 0-3 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs Max Purcell / Andrey Rublev (non prima ore: 21:00)



ATP Toronto Rajeev Ram / Joe Salisbury [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury [3] 4 6 10 Max Purcell / Andrey Rublev Max Purcell / Andrey Rublev 6 3 4 Vincitore: Ram / Salisbury Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 M. Purcell / Rublev 1-0 R. Ram / Salisbury 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 4-2 5-2 6-2 df 6-3 ace 7-3 7-4 8-4 9-4 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 M. Purcell / Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-2 → 5-3 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Purcell / Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 R. Ram / Salisbury 0-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Purcell / Rublev 30-0 2-1 → 2-2 R. Ram / Salisbury 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Purcell / Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace df 40-30 df 1-0 → 1-1 R. Ram / Salisbury 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Purcell / Rublev 30-0 ace ace 4-5 → 4-6 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 3-5 → 4-5 M. Purcell / Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-4 → 3-5 R. Ram / Salisbury 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Purcell / Rublev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 M. Purcell / Rublev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 0-2 → 1-2 M. Purcell / Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 R. Ram / Salisbury 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

4. Hubert Hurkacz / Mate Pavic vs [6] Kevin Krawietz / Tim Puetz