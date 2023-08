Sinner vede la semifinale a Toronto: l’azzurro parte davanti in quota contro Monfils

Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale del Masters 1000 di Toronto senza disputare gli ottavi grazie al ritiro di Andy Murray, L’azzurro si trova così per la prima volta tra i primi otto nel torneo canadese, e sfiderà ora un ritrovato Gael Monfils. Secondo gli esperti, la strada verso la semifinale del torneo è in discesa: la vittoria di Sinner è proposta a 1,28 contro un successo del francese fissato tra 3,37 e 3,60. Nel set betting è davanti il 2-0 per l’italiano, a 1,80, seguito dal 2-1 a 3,75. Una vittoria di Monfils, per 2-0 o 2-1, paga invece 6,50 volte la posta.

Nell’eventuale semfinale, Sinner potrebbe ritrovare Carlos Alcaraz. Il numero uno del mondo, dopo il successo a Wimbledon, è il principale candidato a sollevare il trofeo di Toronto. Le mani dello spagnolo sulla coppa si giocano a 2, segue Daniil Medvedev a 3,50. Terzo candidato è proprio Sinner, un cui trionfo in terra canadese pagherebbe 6 volte la posta.

Quote e scontri diretti

QF McDonald – Davidovich Fokina 0-1 2.23 1.66

QF De Minaur – Medvedev (2) 1-4 3.52 1.30

QF Alcaraz (1) – Paul (12) 1-1 1.20 4.58

QF Monfils – Sinner (7) 1-3 3.70 1.28