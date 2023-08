Masters 1000 Toronto: Jannik Sinner ai quarti di finale senza giocare. Murray forfait per problema addominale

Jannik Sinner non è dovuto nemmeno scendere in campo per approdare ai quarti di finale del torneo Masters 1000 di Toronto.

L’azzurro ha approfittato questa notte del ritiro di Andy Murray che per problemi fisici non è potuto nemmeno scendere in campo.

Dichiara Murray: “Ho giocato tantissimo negli ultimi due giorni e ho avuto un problema addominale, mi spiace deludervi ma questa sera non posso giocare“.

Ai quarti di finale Jannik Sinner sfiderà Gael Monfils in ripresa dopo i numerosi problemi fisici avuti in passato.

ATP Toronto Andy Murray Andy Murray 0 0 Jannik Sinner [7] Jannik Sinner [7] 0 0 Vincitore: Sinner per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0





Marco Rossi