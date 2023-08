Kyrgios non rientra, addio Cincinnati e US Open

Nick Kyrgios rimanda ancora il rientro, annunciando il forfait al 1000 di Cincinnati e soprattutto US Open. L’australiano non ha ancora del tutto recuperato dal problema al ginocchio e conseguente operazione subita lo scorso gennaio. È rientrato sull’erba, una fugace apparizione a Stoccarda, subito sconfitto da Wu Yibing in due set, quasi camminando in campo. Si è accorto di non esser affatto pronto per Wimbledon, e non ha così potuto difendere la finale disputata lo scorso anno a Londra. Si ipotizzava un rientro “vero” sul cemento nord americano, ma adesso arriva la doccia fredda. A questo punto, chissà che Nick non salti totalmente il resto dell’anno, rientrando direttamente in Australia nel gennaio 2024.

Al momento quindi nel 2023 l’australiano ha giocato una sola partita. Perdendo i punti pesanti conquistati lo scorso anno in estate, quando giocò un ottimo tennis, e anche quelli di US Open, gli resterà la miseria di 90 punti, che lo faranno crollare al n,.470 del ranking ATP. Non avrà problemi ad ottenere wild card, ma la risalita sarà per lui molto, molto difficile.