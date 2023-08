La sportività nell’abbraccio tra Sinner e Berrettini (Video)

In una giornata di sole al Masters 1000 di Toronto, dove le racchette sferzano la palla e il pubblico trattiene il respiro ad ogni punto, un momento tocca il cuore di molti. Alla fine della partita tra due degli esponenti di punta del tennis italiano, si consuma un episodio che va oltre il semplice punteggio e parla di sportività, rispetto e umanità.

Jannik Sinner affronta il connazionale Matteo Berrettini. Sinner porta a casa la vittoria in due set, ma ciò che resta impresso nella mente e nel cuore di chi ha assistito all’incontro è l’abbraccio e le parole scambiato alla rete tra i due avversari.

Sinner, con un misto di gioia per la vittoria e rispetto per l’avversario, dice: “Mi dispiace…”. La risposta di Berrettini, in un sorriso che parla di maturità e comprensione, è semplice ma potente: “E di che…”. Queste parole scambiate in pochi secondi rappresentano la quintessenza dello sport.

Il tennis, come tutti gli sport individuali, è una battaglia. È una lotta tra due persone che danno tutto ciò che hanno per trionfare. Ma, come ci hanno mostrato Sinner e Berrettini, al di là della competizione, c’è rispetto. Rispetto per l’avversario, per il suo impegno, per la sua passione.

E così, mentre i titoli e le vittorie saranno celebrati e ricordati, saranno questi momenti di pura umanità che resteranno scolpiti nei nostri cuori. Perché al di là dei trofei e dei punteggi, è la sportività e il rispetto che ci elevano come individui e come società.

Chi vuole supportare il canale Youtube di LiveTennis basta iscriversi e mettere mi piace ai video per avere contributi sempre migliori – CLICCANDO QUI









Francesco Paolo Villarico