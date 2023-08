Camila Giorgi eliminata al secondo turno del WTA 1000 di Montreal

Il cammino di Camila Giorgi nel prestigioso torneo WTA 1000 di Montreal si è interrotto al secondo turno. L’azzurra, nota per il suo stile di gioco aggressivo, ha ceduto alla forte tennista ceca Petra Kvitova. Il punteggio finale è stato di 6-2, 5-7, 6-0 in favore della Kvitova, in una partita che ha tenuto il pubblico coinvolto per 2 ore e 04 minuti.

Il match è stato una vera montagna russa di emozioni. Giorgi ha avuto difficoltà nel primo set, perdendolo 6-2, ma ha dimostrato una grande capacità di reazione nel secondo. Nonostante uno svantaggio iniziale di 3 a 1 e poi di 5 a 4 con il servizio a favore della Kvitova, la tennista italiana è riuscita a ribaltare la situazione. Da quel momento, Giorgi ha iniziato a esprimere il suo miglior tennis, piazzando un impressionante parziale di tre game consecutivi e chiudendo il set a suo favore per 7 a 5.

Tuttavia, nel terzo set, le cose sono cambiate drasticamente. Camila Giorgi ha mostrato segni evidenti di stanchezza fisica e non è riuscita a mantenere lo stesso livello di gioco. Petra Kvitova, con la sua esperienza, ha sfruttato a pieno le difficoltà dell’italiana, dominando il set e vincendolo senza concedere un solo game alla sua avversaria.