Matteo Arnaldi cede a Medvedev nel Masters 1000 di Toronto

È stato un duro incontro per Matteo Arnaldi nel Masters 1000 di Toronto, Canada. Nel secondo turno il talento ligure ha dovuto inchinarsi davanti alla solida prestazione di Daniil Medvedev, numero 3 del mondo.

Medvedev ha vinto con il punteggio di 6-2, 7-5 dopo 1 ora e 27 minuti di partita, dimostrando ancora una volta la sua abilità in campo: quella di restituire ogni pallina e costringere l’avversario all’errore. L’approccio tattico del russo ha nuovamente funzionato, rendendo difficile per Arnaldi trovare le risposte giuste ai continui rompicapi proposti.

il ligure ha piazzato 22 vincenti e commesso 30 errori non forzati, Medvedev invece 26 vincenti e 18 gratuiti (5 doppi falli).

Già dal primo set, è stato evidente il gap tra i due giocatori. Nonostante un buon inizio, Arnaldi ha avuto difficoltà a mantenere il ritmo, con Medvedev che sembrava indistruttibile in ogni parte del campo. Il passante decisivo del russo durante il quarto game ha mostrato la sua superiorità, culminata con il punteggio di 6-2 in favore del moscovita.

Il secondo set ha visto un miglioramento da parte dell’italiano, che ha elevato il suo gioco e si è creato diverse opportunità di break. Tuttavia, Medvedev ha mantenuto la sua compostezza, salvando le palle break e sfruttando gli errori dell’avversario, in particolare sul dritto. Arnaldi ha lottato fino all’ultimo, ma alla fine ha dovuto cedere al russo con il punteggio di 7-5 perdendo il turno di battuta proprio nell’ultimo game dell’incontro.

Con questa vittoria, Medvedev, seconda testa di serie del torneo, avanza agli ottavi di finale, dove affronterà Lorenzo Musetti.

ATP Toronto Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 2 5 Daniil Medvedev [2] Daniil Medvedev [2] 6 7 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 5-5 → 5-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 2-5 → 2-6 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 1-4 → 2-4 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 D. Medvedev 40-A 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Arnaldi Medvedev ACES 4 9 DOUBLE FAULTS 2 5 FIRST SERVE 32/67 (48%) 43/61 (70%) 1ST SERVE POINTS WON 21/32 (66%) 31/43 (72%) 2ND SERVE POINTS WON 18/35 (51%) 12/18 (67%) BREAK POINTS SAVED 5/8 (63%) 3/3 (100%) SERVICE GAMES PLAYED 10 10 RETURN RATING 61 150 1ST SERVE RETURN POINTS WON 12/43 (28%) 11/32 (34%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 6/18 (33%) 17/35 (49%) BREAK POINTS CONVERTED 0/3 (0%) 3/8 (38%) RETURN GAMES PLAYED 10 10 NET POINTS WON 17/23 (74%) 8/11 (73%) WINNERS 22 26 UNFORCED ERRORS 30 18 SERVICE POINTS WON 39/67 (58%) 43/61 (70%) RETURN POINTS WON 18/61 (30%) 28/67 (42%) TOTAL POINTS WON 57/128 (45%) 71/128 (55%) MAX SPEED 210 km/h 210 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 186 km/h 196 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 149 km/h 165 km/h





Marco Rossi