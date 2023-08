Masters 1000 Toronto: Il programma completo di Martedì 08 Agosto 2023. Lorenzo Sonego alla prova Andy Murray

Center Court – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Lorenzo Sonego vs Andy Murray

2. [13] Alexander Zverev vs Tallon Griekspoor (non prima ore: 20:00)

3. [10] Felix Auger-Aliassime vs [Q] Max Purcell (non prima ore: 01:00)

4. Jiri Lehecka vs [3] Casper Ruud

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tomas Martin Etcheverry vs Sebastian Korda

2. Ugo Humbert vs Nicolas Jarry

3. Alex de Minaur vs [11] Cameron Norrie

4. [WC] Gabriel Diallo vs Daniel Evans (non prima ore: 21:00)

5. Ben Shelton vs Bernabe Zapata Miralles

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Emil Ruusuvuori vs [Q] Marcos Giron

2. Mackenzie McDonald vs Aslan Karatsev (non prima ore: 18:00)

3. [LL] Aleksandar Vukic vs [14] Borna Coric

4. [WC] Benjamin Sigouin / Kelsey Stevenson vs [WC] Nicolas Mahut / Vasek Pospisil (non prima ore: 23:00)

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Hubert Hurkacz / Mate Pavic vs Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara

2. Alejandro Davidovich Fokina / Stefanos Tsitsipas vs [6] Kevin Krawietz / Tim Puetz

3. Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Sebastian Korda / Frances Tiafoe (non prima ore: 20:00)

Court 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Alexander Bublik / Adrian Mannarino vs Fabrice Martin / Andreas Mies

2. Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry vs Jamie Murray / Michael Venus